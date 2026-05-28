日本ハム、3回に猛攻で阪神を突き放す

1回裏に阪神が先制したが、3回表に日本ハムが田宮の2点適時打などで一挙3点を奪い逆転。続く万波も適時打で加点し、3-1とリードを広げた。序盤を終えて日本ハムが主導権を握る展開。

【スタメン】

阪神: 1(中)髙寺 2(二)中野 3(左)森下 4(右)佐藤 5(一)大山 6(三)立石 7(捕)梅野 8(遊)熊谷 9(投)木下

日本ハム: 1(遊)水野 2(捕)田宮 3(中)カストロ 4(一)レイエス 5(右)万波 6(左)清宮幸 7(三)郡司 8(二)奈良間 9(投)福島

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「阪神タイガース」のニュースまとめ
「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 48 28 19 1 .596 -
1 阪神 48 28 19 1 .596 -
3 巨人 48 25 23 0 .521 3
4 DeNA 48 21 25 2 .457 6
5 広島 46 18 26 2 .409 8
6 中日 48 17 30 1 .362 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 48 28 20 0 .583 -
1 西武 50 28 20 2 .583 -
3 ソフトバンク 47 24 23 0 .511 3
4 日本ハム 51 25 26 0 .490 4
5 ロッテ 48 23 25 0 .479 5
6 楽天 48 19 28 1 .404 8