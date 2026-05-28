日本ハムが2点差で阪神に勝利
先発投手：日本ハムは福島 蓮が7回1失点の好投（5安打7奪三振）、阪神の木下 里都は4回3失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：阪神が1点を追加 3回表：日本ハムが3点を追加 9回表：日本ハムが1点を追加 注目選手：阪神の佐藤 輝明が1本塁打の活躍、日本ハムの田宮 裕涼が2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|48
|28
|19
|1
|.596
|-
|1
|阪神
|48
|28
|19
|1
|.596
|-
|3
|巨人
|48
|25
|23
|0
|.521
|3
|4
|DeNA
|48
|21
|25
|2
|.457
|6
|5
|広島
|46
|18
|26
|2
|.409
|8
|6
|中日
|48
|17
|30
|1
|.362
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|48
|28
|20
|0
|.583
|-
|1
|西武
|50
|28
|20
|2
|.583
|-
|3
|ソフトバンク
|47
|24
|23
|0
|.511
|3
|4
|日本ハム
|51
|25
|26
|0
|.490
|4
|5
|ロッテ
|48
|23
|25
|0
|.479
|5
|6
|楽天
|48
|19
|28
|1
|.404
|8