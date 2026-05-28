日本ハムが2点差で阪神に勝利

先発投手：日本ハムは福島　蓮が7回1失点の好投（5安打7奪三振）、阪神の木下　里都は4回3失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：阪神が1点を追加 3回表：日本ハムが3点を追加 9回表：日本ハムが1点を追加 注目選手：阪神の佐藤　輝明が1本塁打の活躍、日本ハムの田宮　裕涼が2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 48 28 19 1 .596 -
1 阪神 48 28 19 1 .596 -
3 巨人 48 25 23 0 .521 3
4 DeNA 48 21 25 2 .457 6
5 広島 46 18 26 2 .409 8
6 中日 48 17 30 1 .362 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 48 28 20 0 .583 -
1 西武 50 28 20 2 .583 -
3 ソフトバンク 47 24 23 0 .511 3
4 日本ハム 51 25 26 0 .490 4
5 ロッテ 48 23 25 0 .479 5
6 楽天 48 19 28 1 .404 8