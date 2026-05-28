ＤｅＮＡが3-1でオリックスに勝利

先発投手：ＤｅＮＡは東 克樹が7回1失点の好投（6安打4奪三振）、オリックスのＡ・エスピノーザは6回0失点 得点経過： 2回表：オリックスが1点を追加 7回裏：ＤｅＮＡが3点を追加 注目選手：ＤｅＮＡの京田 陽太が1本塁打、3打点の活躍。

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