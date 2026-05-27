ロッテ、1点差で広島を下す

先発投手：ロッテの毛利海大は3回2失点（4安打1奪三振）、広島の森翔平は6回1失点。得点経過：2回裏：広島が1点を追加。3回裏：広島が1点を追加。6回表：ロッテが1点を追加。注目選手：広島の名原典彦が1本塁打2打点、持丸泰輝が1本塁打。ロッテの山口航輝も1本塁打を放った。

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