楽天・中日、3回終了で2-2の同点

1回表に楽天が辰己の2ランで先制。中日はその裏、鵜飼のソロで1点差に迫り、3回裏には細川のタイムリーで同点とした。両チームとも序盤を終えて一歩も譲らない展開。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ

「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ