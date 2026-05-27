安くはないと思っていたけどまさかの900万円！　GRヤリスの限定車「MORIZO RR」抽選応募受付開始

「GRスープラよりも高いのか！」。その価格を知り驚きの声を上げたのは、最終型A90オーナーの編集部員だ。

確かにそうだ。WRC参戦マシンをベースに市販車を造るという通常とは真逆の考え方で開発されたスペシャル。とはいえ2020年の発売当時、最上位グレードの価格は約半額の456万円（RZ ハイパフォーマンス）だったのだから。

2026年5月27日（水）、GAZOO Racing（以下GR）は、GRヤリスの特別仕様車「MORIZO RR」と「Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」の抽選応募受付を開始した。発売は8月上旬を予定している。

いずれも国内向けは100台限定。応募はスマートフォン向けアプリ「GR app」からのみ受け付け、受付期間は5月27日（水）13:30から6月9日（火）23:59までとなる。当選発表は7月1日（水）。

【抽選申し込みの流れ】

1. GR appをダウンロードする（TOYOTAアカウントを新規登録またはログインが必要）

2. GR app内の［出かける］を選択し、［GRを知る］から抽選申し込みをする

3. 申し込み完了後、受付完了メールが自動送付されて申し込み完了（TOYOTAアカウントの登録アドレスにメールが届く）

上記のアプリを介した応募受け付けについてGR広報部は、「まずは本当に走りを楽しみたいオーナーのもとへ確実に届けるため。そして転売を防ぐため登録制としました。抽選は無作為ではなく、前述を考慮したうえで行います」とコメント。応募にあたって運転ライセンスなどの特別な資格はもちろん必要ないが、目的が営利ではなくドライビングプレジャーであることは言うまでもない。

●GRヤリス MORIZO RR（価格：900万円／限定100台）

●GRヤリス Sébastien Ogier 9x World Champion Edition（価格：845万円／限定100台）

なお、こちらの2台は2026年5月28日（木）〜31日（日）に愛知県と岐阜県で開催されるFIA世界ラリー選手権（WRC）の日本ラウンド、「フォーラムエイト・ラリージャパン2026」（ラリージャパン2026）の会場での展示を予定している。

同じくラリージャパン2026の会場では、特別仕様車の発売を記念したGRコレクション オリジナルモデルカー（1/43スケール 価格：各1万6500円）の販売も予定。

●GRヤリス MORIZO RR

●GRヤリス Sébastien Ogier 9x World Champion Edition

オリジナルモデルカーはラリージャパン会場のほか、三井アウトレットパーク岡崎内 TOYOTA GAZOO Racing Store（愛知県岡崎市）、TOYOTA GAZOO Racing 楽天市場店でも数量限定で販売される。実車を手に入れられたオーナーは愛車の分身として、ハズれた人も「次」に期待して飾ってみてはいかがだろう。

ラリージャパン2026特設ページは こちら

■GRヤリス MORIZO RR（価格：900万円）

GRのマスタードライバーでもあるモリゾウ（豊田章男会長）とともに2025年のニュルブルクリンク24時間耐久レースへTGRR（TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing）として参戦した知見を生かした特別仕様車。強力なダウンフォースを発生させる専用リヤウイングは、従来よりも柔らかい足まわりのセッティングを許容。起伏のある荒れた路面もしなやかに追従するという。GR-FOURの制御も、ベース車の「グラベル」から「モリゾウ」モードに置き換え。ボディカラーも特別設定色のグラベルカーキとし、ブレーキキャリパーや内装の差し色もモリゾウのシグネチャーカラーあるイエローとした。

■GRヤリス Sébastien Ogier 9x World Champion Edition（価格：845万円）

TGR-WRT（TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team）所属のセバスチャン・オジエ選手が、WRC2025でドライバーズチャンピオン獲得を記念した特別仕様車。エアロパフォーマンスパッケージをベースに、専用の四駆制御「SEB.」モードを搭載。こちらは後輪の駆動力による車両コントロール性を重視した設定。ボディカラーにはGRのモータースポーツ活動を象徴する特別設定色「グラビティブラック」などを特別装備。

どちらも転売ヤーの手に渡ることなく待ち望むオーナーの元へ届くことを願うばかりだ。