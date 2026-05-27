大創産業は、大阪府大阪市浪速区のなんばパークスT-terrace1階に「DAISO」「Standard Products」「THREEPPY」の3ブランド複合店を5月29日にオープンする。

店舗概要とオープン記念キャンペーン

なんばパークスは南海電鉄「なんば駅」直結の利便性に加え、多彩な専門店が集まる大型商業施設として親しまれている。大阪市内での3ブランド複合店は梅田DTタワー店、近鉄百貨店上本町店があるが、なんばパークスへの出店はミナミエリア初となるとのことだ。観光や日常利用など幅広いニーズに対応するとしている。

店舗概要は以下の通り。

・DAISO なんばパークス店 276坪

・Standard Products なんばパークス店 105坪

・THREEPPY なんばパークス店 41坪



営業時間は11:00から21:00までで、休業日はなんばパークスに準ずる。

またオープンを記念し、3店舗の合計で税込1,200円以上購入した客を対象としたプレゼントキャンペーンを実施する。

・5月29日以降、先着1,500名に「Standard Productsオリジナル巾着」

・6月5日以降、先着1,000名に「THREEPPYオリジナルポーチ」

・6月12日以降、先着3,000名に「DAISOオリジナルトートバッグ」



各特典は限定数のため、なくなり次第終了となる。