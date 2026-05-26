日本ハム、レイエス弾で阪神に1点リード
6回表、日本ハムのＦ・レイエスがソロホームランを放ち、これが決勝点に。投打がかみ合い、阪神打線を無失点に抑えている。1点差で終盤へ突入する。
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|46
|28
|17
|1
|.622
|-
|2
|ヤクルト
|46
|28
|18
|0
|.609
|0
|3
|巨人
|46
|24
|22
|0
|.522
|4
|4
|DeNA
|46
|21
|23
|2
|.477
|6
|5
|広島
|44
|18
|24
|2
|.429
|8
|6
|中日
|46
|15
|30
|1
|.333
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|48
|27
|20
|1
|.574
|-
|2
|オリックス
|46
|26
|20
|0
|.565
|0
|3
|ソフトバンク
|45
|23
|22
|0
|.511
|3
|4
|日本ハム
|49
|23
|26
|0
|.469
|5
|5
|ロッテ
|46
|21
|25
|0
|.457
|5
|6
|楽天
|46
|19
|26
|1
|.422
|7