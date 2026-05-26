オリックス、DeNAに3点リード

オリックスは1回表に野口の2点適時打などで一挙4点を先制。DeNAは直後の1回裏に度会の適時打で1点を返したが、その後は両チームとも得点なく、オリックスが4-1で序盤を終えてリードしている。

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