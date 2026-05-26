阪神 vs 日本ハムの試合開始前情報

  • 対戦カード：阪神 vs 日本ハム
  • 開催球場：阪神甲子園球場
  • 過去の対戦成績：直近の対戦データなし

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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 46 28 17 1 .622 -
2 ヤクルト 46 28 18 0 .609 0
3 巨人 46 24 22 0 .522 4
4 DeNA 46 21 23 2 .477 6
5 広島 44 18 24 2 .429 8
6 中日 46 15 30 1 .333 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 48 27 20 1 .574 -
2 オリックス 46 26 20 0 .565 0
3 ソフトバンク 45 23 22 0 .511 3
4 日本ハム 49 23 26 0 .469 5
5 ロッテ 46 21 25 0 .457 5
6 楽天 46 19 26 1 .422 7