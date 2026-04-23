シェアフルは4月21日、「GWにはたらく意識調査」の結果を発表した。調査は4月6日、同社運営のスキマバイトアプリ『シェアフル』のユーザーを対象に行われ、2万8,552件の有効回答を得た。

「GW中にスキマバイトをしたいですか?」と尋ねたところ、半数以上の57.4%が「はたらきたい」と回答。昨年(42.6%)と比較すると、14.8ポイント増加している。

雇用形態別に「はたらきたい」と回答した割合を見ると、「派遣社員」が最多の71.0%。次いで「契約社員」(62%)が続き、昨年のデータと比較すると、派遣社員が14%、契約社員では17%増加している。また、年代別では「10代」が83.0%と最も高く、昨年(59.0%)から大幅に上昇。「50代」も71.0%と高水準を維持しており、幅広い年代で就業意欲の高まりが見られる結果となった。

GWの過ごし方

次に、「GWの過ごし方について一番近いものはどれですか?」と質問したところ、「本業ではたらく」(19.3%)や「副業・スキマバイトではたらく」(25.2%)など、44.5%が「はたらく」と回答。昨年(44.2%)よりも0.3ポイント増加している。

雇用形態別に見ると、「副業・スキマバイトではたらく」と回答した人の割合が最も高かったのは「派遣社員」で37.0%。また、GW中にはたらく予定がある方の理由では、「もっと稼ぎたいから」(78.0%)が断トツに多く、次点の「休みの日を有効活用」は19.2%だった。