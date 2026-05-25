IMYは5月15日、特許技術「nanoPDS」を採用し、希少なベルーガキャビアエキスをナノ化して配合したスキンケアブランド「Vianne(ヴィアンヌ)」の一般販売を開始した。

VC Caviar Serum

同ブランドは、"必要な成分を必要な場所に届ける"を設計思想に開発された次世代のスキンケア。肌のバリア機能に着目し、成分をナノレベルで制御することで角層までの浸透を可能にした。採用している特許技術「nanoPDS」は、従来のリポソーム技術と比較して成分保持濃度が100倍以上、浸透スピードは約20倍という高い結果を確認している。

配合成分には、成熟に20年以上を要し"キャビアの王様"と称されるオオチョウザメの「ベルーガキャビア」を採用した。海外有力メディアへの掲載実績を持つ供給元から調達した信頼性の高い原料で、肌に必要なアミノ酸やミネラル、脂質を豊富に含んでいる。

ベルーガキャビア

ラインアップは、美容液「VC Caviar Serum」(1万9,800円)、クリーム「The Caviar Cream」(2万7,500円)、美容液マスク「Infused Caviar Mask」(990円)の3種類。美容サロン専売品としての展開を軸としながら、ECサイトでの一般販売も開始した。一般発売を記念した数量限定のセラム・クリームセットも販売サイトにて展開している。

The Caviar Cream