今日の運勢 5月24日（日） 12星座占いランキング第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年5月24日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）5月24日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？恋愛運が好調で楽しい1日となりそうです。今日は好きなことが充実しやすい1日なので、心が求めていることを素直に選択してみましょう。恋愛面でも積極的に動けるとチャンスを掴めそうです。好調な運気で調子の良さを感じることができそうです。今日は直感が冴えやすい運気なので、何かを選択する際は直感を参考に行動をしてみましょう。成長に繋がりそうな日です。今日は学びがあったり、良い刺激を受ける機会がありそうです。海外のものに触れてみたり、探究心を大切にしましょう。対人運が好調です。特にパートナーとのコミュニケーションが活発な運気なので、深い話をしてみるのも良さそうです。自分自身の心と向き合う時間を持つのもおすすめ。趣味が充実しやすく楽しい1日となりそうです。今日は友達と遊んだり、連絡をしてみたりするのも良さそうです。コミュニケーションを活発にとっていきましょう。人付き合いが活発な1日となりそうです。今日は価値観が違う人とも関わりを大切に持てると学びや収穫がありそうです。聞き手に回ることを心掛けて過ごしてみましょう。お家時間を大切にできると良い日です。今日は部屋の片付けをしたり、のんびりと過ごして日頃の疲れを癒せると良さそうです。忙しさが目立つような1日となりそうです。今日は頼まれごとをしたり、やらなくてはいけないことが多くなりそうですが、キリの良いところで終えたり、頑張りすぎには注意をしましょう。金運に動きがある日です。ただし、今日は散財をしやすい傾向にあるので注意が必要。お金に関することを見直したり、今後のためのリサーチをしてみたりするのがおすすめです。内省がテーマの1日です。今日はこれまでを少し振り返る時間を持てると、気付きがありそうです。紙に思いつくまま書き出してみるのもおすすめです。活動的に過ごせると良い日です。今日は外に出掛けたり、筋トレをしたり、「動く」時間を持つように心掛けてみましょう。近所を散歩するのもおすすめです。モヤモヤした気持ちが目立ちやすい日です。今日は昼寝をしたり、一人の時間を過ごすようにしましょう。好きな食べ物を食べてリフレッシュするのもおすすめです。今日は新たな発見がありそうな日です。視野を広く持つことを心掛けてみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/