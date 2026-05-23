鎌倉氷果店 は、鎌倉駅東口から徒歩約5分。近年注目を集めるエリアにある鶴ヶ岡会館小町プラザ内にオープンしました。

新しいビルや個性的な店舗が次々と誕生しているこのエリアは、にぎやかな小町通りとはまた違った、落ち着いた雰囲気が魅力。

そんな場所に誕生した話題のお店へ、早速お邪魔してきました！その様子をレポートいたします。

宮崎で人気の氷菓店が鎌倉に初上陸

宮崎県には本店となる「宮崎氷菓店」があり、素材にこだわった氷菓や甘味を展開しています。

こちらのかき氷の特徴は、無添加・白砂糖不使用であること。使用する砂糖は、きび砂糖や甜菜糖などを素材に合わせて使い分けており、厳選した素材で作るシロップはすべて手作り。

「食から身体を綺麗にしたい」という想いから、素材本来の味わいを大切に罪悪感ないスイーツを届けています。

プレオープンから大盛況！

2026年5月15日・16日に開催されたプレオープンでは、Instagramフォロワー限定で、すべてのかき氷をプレオープン価格1,000円（税込）で提供。

筆者も友人と訪れ、9:30頃に到着して整理券を受け取り、オープンと同時に入店することができました。お昼頃には整理券配布が終了したそうで、開店を心待ちにしていた方の多さが伝わってきます。

この日は3人で訪れ、「いちごみるく・抹茶・黒蜜きなこ」を注文しました。

どのメニューも甘すぎず、素材そのものの美味しさがしっかり感じられる味わい。氷の“白い部分”がほとんどなく、最後のひと口までしっかり楽しめます。

食べ進めるたびに楽しい“仕掛け”も

それぞれのかき氷には、食感や味の変化を楽しめる工夫も。

「黒蜜きなこ」にはトッピング以外にも中には最中の皮が入っており、ザクっとした食感がたまりません。

さらに、「いちごみるく」は、いちごが贅沢に使われており、見た目も華やか。中にはクレープフレークが入っていて、食べ進めるたびに違った食感が楽しめました。

後日再訪した際には、前回迷っていた「塩キャラメルナッツ」をセレクト。

ナッツだけでなく、クッキーのトッピングもたっぷりで食べ応え抜群。それでいて、素材にこだわっているからか、重たさや罪悪感を感じにくいのもうれしいポイントです。

上にたっぷりとかかった自家製練乳のエスプーマは、ふわっと軽やかな口当たり。甘さはありながらも後味はすっきりしていて、最後まで飽きずに楽しめました。

現在はかき氷と共に温かいお茶も一緒に提供してくれますよ。

ふわふわ食感の秘密

使用しているのは、腰越の氷屋さんが作る純氷。

氷は温度や湿度、削り方によってふわふわ感が大きく変わり、シロップのかけ方ひとつでも仕上がりが大きく変化するのだとか。

実際に食べてみると、とにかくフワッとしていて、スプーンで食べ進めても崩れにくく、お皿からこぼれにくいのが印象的でした。

さらに不思議なのが、頭がキーンと痛くなりにくいこと。見た目はかなりボリュームがありますが、気づけばぺろりと完食してしまいました。

素材にこだわったメニュー展開

取材時のかき氷メニューは6種類。さらに、トッピングやシロップの追加オプションも用意されていました。

また、無農薬の餅粉を使用した自家製のお団子など、素材へのこだわりは細部まで徹底されています。

“身体にやさしいスイーツ”として罪悪感なく楽しめるのも、このお店ならではの魅力。価格だけを見ると少し高く感じるかもしれませんが、実際に食べると納得のクオリティでした。

まとめ

宮崎から鎌倉へ上陸した、素材にこだわるかき氷専門店「鎌倉氷果店」。

無添加・白砂糖不使用の自家製シロップと、ふわふわの純氷を組み合わせたかき氷は、見た目の美しさだけでなく、最後のひと口まで満足感たっぷりでした。

今後は季節限定フレーバーや新メニューの登場も予定されているそうで、これからますます注目を集めそうです。

店内はカウンター8席のみのため、土日や混雑時には整理券対応となる場合もあるとのこと。2026年5月現在は平日の午前中が比較的入りやすいそうなので、気になる方は早めの時間帯の訪問がおすすめです。

これからの季節に、ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。

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