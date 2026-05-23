韓国スタイルの大人気ベーグル専門店「AREUM BAGEL（アルムベーグル）」が、ついに藤沢駅北口から徒歩約8分の場所にオープンしました。

韓国・ソウルの人気ベーカリーカフェ「Bakery Ten」がプロデュースするベーグル専門店で、日本各地へ出店を広げている今注目のブランドです。

近隣では、これまで横浜や武蔵小杉などに足を運ぶ必要がありましたが、湘南エリア待望の初出店ということで、オープン直後から話題を集めています。

AREUM BAGELの特徴と魅力

AREUM BAGELの魅力は、なんといっても独特の口当たりです。韓国式ベーグルならではの高加水生地を使用し、製法に改良を重ねることで“むっちり・ふかふか”に仕上げています。

ベーグル特有の“むっちり感”を左右するのが、焼く前に行う「茹で」の工程。AREUM BAGELでは、お湯の温度や時間にも細かくこだわることで外は香ばしく、中はふっくらとした独特の食感を生み出しています。

断面はぎゅっと詰まりすぎず、ほどよく空気感を残した軽やかな仕上がり。手でちぎると生地がやさしくほどけるような感覚があり、しっとり・もちもちとしたやわらかな食感が伝わってきました。

見た目の可愛さはもちろん、しっかり食事として楽しめるボリューム感も魅力です。軽やかさと満足感を両立した食べやすさも人気の理由だと感じました。

メニュー紹介

店頭には、惣菜系からスイーツ系まで全11種類のベーグルが並び、食事として楽しみたいときにも、カフェタイムのおやつとして味わいたいときにも選びたくなる幅広いラインナップが揃っています。

現在は、ペパロニや明太チーズ、トリプルチーズといった満足感のあるチーズ系に、シンプルに生地の美味しさを楽しめる定番のプレーン、甘さが絶妙なスイーツ系まで展開。ショーケースを眺めながら、その日の気分に合わせて選ぶ時間も楽しいラインアップとなっていました。

人気の「サツマイモ」は、中にマッシュされたお芋が入っていました。甘さの中にほんのり塩味を感じるサツマイモのバランスが癖になる美味しさです。

あわせる食材によって食事系やスイーツ系に

テイクアウト後は、レンジで30〜40秒ほど温めることがおすすめです。焼き立てのような、もっちり・ふかふか食感がより一層楽しめます。

また、好みに合わせて具材を挟むのもベーグルを食べる楽しみのひとつです。

オーナー様のおすすめで「ブルーベリー」を半分にカットし、中にクリームチーズを挟んで食べてみました。ブルーベリーのほどよい甘みとクリームチーズのコクが合わさり、また違った美味しさが楽しめます。

他にもハムや野菜などを挟んでサンドイッチのように楽しんだり、オリーブオイルやはちみつを合わせて風味の変化を楽しんだりと、さまざまなアレンジができるのも魅力です。シンプルな生地だからこそ、合わせる食材によって食事系にもスイーツ系にもアレンジの幅を広げられます。

レンジで温め直すと生地がやわらかくなるため、半分にカットする場合は温める前がおすすめです。きれいに切り分けやすく、食べやすさもアップしますよ。

今後は期間限定メニューや、藤沢店限定メニューの開発も予定しているそうで、これからの展開にも期待が高まります。

店内の様子

藤沢店ではカウンターの奥が製造スペースになっていて、開店前に焼き上げられたベーグルがそのまま店頭に並べられます。取材時も店内には焼き立てのいい香りが広がっていました。

店内は、現地で人気の倉庫リノベーションカフェを思わせる空間デザイン。壁の煉瓦は、新品のものをあえて砕き、長年使い込まれたような風合いに仕上げているそうです。

床やカウンターは現地から取り寄せた古材を使用しており、どこか懐かしさを感じさせる空気感が漂います。無機質すぎず温かみもある絶妙なバランスは、まるでソウルのカフェに訪れたような気分にさせてくれます。

ベーグルのビジュアルだけでなく、空間そのものにもこだわりが詰まっていて、思わずゆっくり過ごしたくなるような雰囲気でした。

まとめ

営業は11時オープン。当日の販売分がなくなり次第終了となるため、気になる方は早めの来店がおすすめです。オープン直後であれば、比較的メニューも揃っているとのことでした。

オープンから昼過ぎ頃には完売する日も多いようです。最新情報をInstagramのストーリーズでチェックしてくださいね。

朝食にも、手土産にも、海帰りの軽食にも、AREUM BAGELは藤沢の日常に新しい楽しみを運んでくれそうです。

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