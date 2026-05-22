ロッテが1点差で楽天に勝利

先発投手：ロッテは小島和哉が7回1失点の好投（4安打6奪三振）、楽天のＪ・ウレーニャは1回1失点 得点経過： 1回表：ロッテが1点を追加 3回裏：楽天が1点を追加 5回表：ロッテが1点を追加 注目選手：楽天の佐藤直樹が1本塁打の活躍、ロッテの西川史礁が1本塁打の活躍、ロッテの山口航輝が1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 44 27 17 0 .614 -
2 阪神 44 26 17 1 .605 0
3 巨人 44 24 20 0 .545 3
4 DeNA 44 20 22 2 .476 6
5 広島 42 16 24 2 .400 9
6 中日 44 15 28 1 .349 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 44 26 18 0 .591 -
2 西武 46 25 20 1 .556 1
3 日本ハム 47 23 24 0 .489 4
4 ソフトバンク 43 21 22 0 .488 4
5 ロッテ 44 20 24 0 .455 6
6 楽天 44 18 25 1 .419 7