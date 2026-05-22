中日が4点リード、鵜飼・阿部・石伊が打点を挙げる

広島対中日の試合は6回を終え、中日が4-0とリード。中日は1回裏に鵜飼の2点適時打、阿部の適時打、石伊の適時打で一挙4得点を奪い、試合の主導権を握った。広島はその後、反撃の糸口を見つけられていない。

【スタメン】

中日: 1(遊)村松　開人 2(二)山本　泰寛 3(右)Ｊ・ボスラー 4(左)細川　成也 5(一)阿部　寿樹 6(捕)石伊　雄太 7(三)石川　昂弥 8(中)鵜飼　航丞 9(投)柳　裕也

広島: 1(中)大盛　穂 2(二)菊池　涼介 3(遊)小園　海斗 4(三)坂倉　将吾 5(一)Ｅ・モンテロ 6(捕)持丸　泰輝 7(左)佐々木　泰 8(右)名原　典彦 9(投)栗林　良吏

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 44 27 17 0 .614 -
2 阪神 43 25 17 1 .595 1
3 巨人 43 24 19 0 .558 2
4 DeNA 44 20 22 2 .476 6
5 広島 41 16 23 2 .410 8
6 中日 43 14 28 1 .333 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 43 25 18 0 .581 -
2 西武 45 25 19 1 .568 0
3 日本ハム 46 23 23 0 .500 3
4 ソフトバンク 42 20 22 0 .476 4
5 ロッテ 43 19 24 0 .442 6
6 楽天 43 18 24 1 .429 6