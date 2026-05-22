中日が4点リード、鵜飼・阿部・石伊が打点を挙げる

広島対中日の試合は6回を終え、中日が4-0とリード。中日は1回裏に鵜飼の2点適時打、阿部の適時打、石伊の適時打で一挙4得点を奪い、試合の主導権を握った。広島はその後、反撃の糸口を見つけられていない。

【スタメン】

中日: 1(遊)村松 開人 2(二)山本 泰寛 3(右)Ｊ・ボスラー 4(左)細川 成也 5(一)阿部 寿樹 6(捕)石伊 雄太 7(三)石川 昂弥 8(中)鵜飼 航丞 9(投)柳 裕也

広島: 1(中)大盛 穂 2(二)菊池 涼介 3(遊)小園 海斗 4(三)坂倉 将吾 5(一)Ｅ・モンテロ 6(捕)持丸 泰輝 7(左)佐々木 泰 8(右)名原 典彦 9(投)栗林 良吏

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