中日が4点リード、鵜飼・阿部・石伊が打点を挙げる
広島対中日の試合は6回を終え、中日が4-0とリード。中日は1回裏に鵜飼の2点適時打、阿部の適時打、石伊の適時打で一挙4得点を奪い、試合の主導権を握った。広島はその後、反撃の糸口を見つけられていない。
【スタメン】
中日: 1(遊)村松 開人 2(二)山本 泰寛 3(右)Ｊ・ボスラー 4(左)細川 成也 5(一)阿部 寿樹 6(捕)石伊 雄太 7(三)石川 昂弥 8(中)鵜飼 航丞 9(投)柳 裕也
広島: 1(中)大盛 穂 2(二)菊池 涼介 3(遊)小園 海斗 4(三)坂倉 将吾 5(一)Ｅ・モンテロ 6(捕)持丸 泰輝 7(左)佐々木 泰 8(右)名原 典彦 9(投)栗林 良吏
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|44
|27
|17
|0
|.614
|-
|2
|阪神
|43
|25
|17
|1
|.595
|1
|3
|巨人
|43
|24
|19
|0
|.558
|2
|4
|DeNA
|44
|20
|22
|2
|.476
|6
|5
|広島
|41
|16
|23
|2
|.410
|8
|6
|中日
|43
|14
|28
|1
|.333
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|43
|25
|18
|0
|.581
|-
|2
|西武
|45
|25
|19
|1
|.568
|0
|3
|日本ハム
|46
|23
|23
|0
|.500
|3
|4
|ソフトバンク
|42
|20
|22
|0
|.476
|4
|5
|ロッテ
|43
|19
|24
|0
|.442
|6
|6
|楽天
|43
|18
|24
|1
|.429
|6