ローマとアルゼンチン代表FWパウロ・ディバラの契約延長合意が近づいているようだ。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのニコロ・スキラ氏が報じている。

報道によると、今シーズン限りで契約満了を迎えるディバラは年俸250万ユーロ（約4億6000万円）＋ボーナスという条件で2027年6月まで契約を延長する準備ができているとのこと。ディバラは現在、年俸800万（約14億8000万円）ユーロ＋100万ユーロ（約1億8000万円）を受け取っているが、大幅に給与を減らしてでも契約を更新し、ローマにとどまりたい意向のようだ。

また、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督もオーナーであるフリードキン・グループもラ・ホヤの1年の契約延長に異論はなく、関係者全員が来週にも契約がまとまることを確信しているとのことだ。

現在32歳のディバラは2022年7月にユヴェントスからローマにフリーで移籍。今季はヒザの負傷などでプレータイムは1416分間にとどまっているものの、出場した公式戦26試合で3ゴール6アシストを記録。直近では2試合連続アシストを記録しており、チャンピオンズリーグ出場権を争うチームにおいて攻撃の中心的役割を果たしている。