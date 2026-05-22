ロッテ、1点リードで後半戦へ

ロッテが1回表に先制。楽天が3回裏に追いつくも、5回表にロッテが勝ち越しに成功。佐藤直樹の本塁打、西川史礁、山口航輝の本塁打など、両チームともホームランを交えながら1点差の攻防。6回を終え、ロッテが2-1とリードしている。

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