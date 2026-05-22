ソフトバンク2点リードで後半戦へ

6回終了時点で、ソフトバンクが日本ハムに2対0とリード。1回裏に近藤、2回裏に牧原のタイムリーでそれぞれ1点ずつ挙げ、着実に加点。先発投手陣が日本ハム打線を無失点に抑え、盤石の展開で後半戦に臨む。

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 44 27 17 0 .614 -
2 阪神 43 25 17 1 .595 1
3 巨人 43 24 19 0 .558 2
4 DeNA 44 20 22 2 .476 6
5 広島 41 16 23 2 .410 8
6 中日 43 14 28 1 .333 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 43 25 18 0 .581 -
2 西武 45 25 19 1 .568 0
3 日本ハム 46 23 23 0 .500 3
4 ソフトバンク 42 20 22 0 .476 4
5 ロッテ 43 19 24 0 .442 6
6 楽天 43 18 24 1 .429 6