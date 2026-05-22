中日 vs 広島の試合開始前情報
- 対戦カード：中日 vs 広島
- 開催球場：バンテリンドーム ナゴヤ
- 過去の対戦成績：過去5試合: 広島2勝-中日3勝（5/2 広島4-0中日 (広島)、5/1 広島3-7中日 (中日)、4/15 中日5-2広島 (中日)、4/14 中日2-6広島 (広島)、3/29 広島0-1中日 (中日)）
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|44
|27
|17
|0
|.614
|-
|2
|阪神
|43
|25
|17
|1
|.595
|1
|3
|巨人
|43
|24
|19
|0
|.558
|2
|4
|DeNA
|44
|20
|22
|2
|.476
|6
|5
|広島
|41
|16
|23
|2
|.410
|8
|6
|中日
|43
|14
|28
|1
|.333
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|43
|25
|18
|0
|.581
|-
|2
|西武
|45
|25
|19
|1
|.568
|0
|3
|日本ハム
|46
|23
|23
|0
|.500
|3
|4
|ソフトバンク
|42
|20
|22
|0
|.476
|4
|5
|ロッテ
|43
|19
|24
|0
|.442
|6
|6
|楽天
|43
|18
|24
|1
|.429
|6