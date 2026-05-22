ロッテ・楽天、3回終了時点で1-1の同点

1回表にロッテ・西川のソロホームランで先制。しかし3回裏、楽天・佐藤もソロホームランで応酬し、両チーム1点ずつを奪い合う展開。序盤を終えて、互いに譲らない投手戦の様相を呈している。

【スタメン】

楽天: 1(三)平良 2(右)佐藤 3(中)辰己 4(一)浅村 5(左)渡邊佳 6(二)黒川 7(捕)太田 8(遊)村林 9(指)金子 10(投)ウレーニャ

ロッテ: 1(二)小川 2(遊)友杉 3(右)西川 4(指)ポランコ 5(捕)佐藤 6(一)上田 7(左)山口 8(三)寺地 9(中)髙部 10(投)小島

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 44 27 17 0 .614 -
2 阪神 43 25 17 1 .595 1
3 巨人 43 24 19 0 .558 2
4 DeNA 44 20 22 2 .476 6
5 広島 41 16 23 2 .410 8
6 中日 43 14 28 1 .333 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 43 25 18 0 .581 -
2 西武 45 25 19 1 .568 0
3 日本ハム 46 23 23 0 .500 3
4 ソフトバンク 42 20 22 0 .476 4
5 ロッテ 43 19 24 0 .442 6
6 楽天 43 18 24 1 .429 6