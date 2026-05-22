ロッテ・楽天、3回終了時点で1-1の同点
1回表にロッテ・西川のソロホームランで先制。しかし3回裏、楽天・佐藤もソロホームランで応酬し、両チーム1点ずつを奪い合う展開。序盤を終えて、互いに譲らない投手戦の様相を呈している。
【スタメン】
楽天: 1(三)平良 2(右)佐藤 3(中)辰己 4(一)浅村 5(左)渡邊佳 6(二)黒川 7(捕)太田 8(遊)村林 9(指)金子 10(投)ウレーニャ
ロッテ: 1(二)小川 2(遊)友杉 3(右)西川 4(指)ポランコ 5(捕)佐藤 6(一)上田 7(左)山口 8(三)寺地 9(中)髙部 10(投)小島
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|44
|27
|17
|0
|.614
|-
|2
|阪神
|43
|25
|17
|1
|.595
|1
|3
|巨人
|43
|24
|19
|0
|.558
|2
|4
|DeNA
|44
|20
|22
|2
|.476
|6
|5
|広島
|41
|16
|23
|2
|.410
|8
|6
|中日
|43
|14
|28
|1
|.333
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|43
|25
|18
|0
|.581
|-
|2
|西武
|45
|25
|19
|1
|.568
|0
|3
|日本ハム
|46
|23
|23
|0
|.500
|3
|4
|ソフトバンク
|42
|20
|22
|0
|.476
|4
|5
|ロッテ
|43
|19
|24
|0
|.442
|6
|6
|楽天
|43
|18
|24
|1
|.429
|6