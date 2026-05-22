中日が4点リードで序盤を終える

1回裏に中日が鵜飼選手の2打点を含む集中打で4点を先制。広島はその後、反撃の糸口をつかめず、中日が4点リードで序盤を終えた。中日は阿部、石伊選手も打点を挙げている。

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