TONARIの｢まりちゃんち｣

横須賀市佐野町の住宅街に、シェアキッチン「TONARI」が2025年オープンしました。金曜と土曜の週2日、沖縄家庭料理店「まりちゃんち」が営業します。カウンター8席のみの小さなお店ですが、連日ご近所さんや仕事帰りの人たちで賑わい、時には満席になってしまうほどの人気ぶりです。

「てーげー（適当）」が心地よい沖縄空間

お店を切り盛りするのは、沖縄出身の店主・まりちゃんです。これまでは、専業主婦として過ごしていました。このシェアキッチンTONARIがオープンしたことをきっかけに、地域の人と交流する時間を持ちたいと思って始められたそう。

満席になって店主がテンパってしまうと、お店を支えるのはお客さんたちです。まりちゃんが「書いていられないから」と紙を渡すと、お客さんが自ら注文を書いてくれたり、時には配膳を手伝ったりとお客さん参加型のスタイル。お会計は「もらうのを忘れてしまうから」と理由で先払いです。

お店のモットーは、沖縄の言葉で「適当」を意味する「てーげー」。「料理よりもおしゃべりが好きです」と笑う通り、お客さんとのおしゃべりを楽しむためのコミュニティスペースのようなアットホームな雰囲気が魅力です。悩み相談から笑い話まで飛び交う温かい空間が広がっています。

必食！愛情とこだわりの沖縄グルメ

本日のお通しは「もずくスープ」 です。カツオと昆布の出汁がしっかりと効いたホッとする家庭の味。沖縄の太くて弾力のあるもずくが使われており、これだけでも大満足の美味しさです。

炊飯器で何日も煮込む！「ソーキそば」

絶対に食べておきたいのが「ソーキそば」（麺2倍950円・税込）。炊飯器でじっくり煮込んだソーキは、箸を入れた瞬間にほろりと崩れるほど柔らか。透き通るスープには豚の旨みがじんわり溶け込み、もちもち麺との相性も抜群です。まるで沖縄の風景が浮かぶような、やさしく沁みる一杯。お酒のあとにも楽しめるよう、麺少なめサイズ（750円・税込）も用意されています。

実家の味を再現した山盛り「ゴーヤーチャンプルー」

ボリューム満点のゴーヤーチャンプルー（700円・税込）は、あえて塩もみなどの苦味抜きをしていないのが特徴です。これはまりちゃんのご実家の作り方を再現したもので、火を入れた後に卵でとじることでゴーヤ特有の苦味がマイルドに和らぐそうです。卵はふわふわでゴーヤーの柔らかい食感と出汁の旨みがたっぷりで、ほっとする味わいです。

お酒好きにはたまらないラインナップ

お酒が進むおつまみも充実しています。沖縄で親しまれているピリ辛ソーセージ ポチギ（350円・税込）は、お酒好きのお客さんがこぞって頼む人気メニュー。そして、度数40度というインパクト抜群の「ハブ酒」（1,000円・税込）も楽しめます。飲みやすい口当たりでした。

沖縄定番のオリオンビールやゴーヤハイ、さんぴんハイ（600円・税込）のほか、日本酒（一合 700円・税込）など豊富な品揃え。

瑞泉古酒43度、久米仙古酒43度、老麹泡盛、喜座（各700円・税込）など、本場の泡盛も揃っています。また、ルートビア（コーラみたいなジュース）やゴーヤ茶、さんぴん茶などの沖縄名物のソフトドリンク（各400円・税込）もあるので、飲めない方でも思う存分、沖縄気分を楽しむことができます。

まとめ

美味しい料理と店主の弾むようなおしゃべりで心も体も満たされるお店。「家にいて孤独だった2年間を考えると、毎日ここでお店に立つのが楽しみすぎる」と話す店主・まりちゃんの明るい人柄が、このお店の最大のスパイスです。沖縄の家庭料理を味わいながら、日々の疲れや悩みを笑い飛ばしてくれるような、心温まる時間がここにはあります。ぜひこの人情味あふれる沖縄キッチンにふらっと立ち寄ってみてはいかがでしょうか？

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