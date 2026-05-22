マンチェスター・ユナイテッドを退団するブラジル代表MFカゼミーロは、インテル・マイアミと条件面について合意したようだ。21日、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。

ロマーノ氏が自身のYouTubeチャンネルで語ったところによると、今季限りでマンチェスター・ユナイテッドを退団するカゼミーロは、インテル・マイアミと条件面でほぼ合意したとのこと。給与は明らかにされていないが、3年契約を結ぶ見込みだ。

現在34歳のカゼミーロは2022年8月にレアル・マドリードからマンチェスター・ユナイテッドに移籍。新天地でも即座にスタメンの座を確保し、所属した4シーズンで公式戦通算160試合に出場して26ゴール14アシストを記録。今季は公式戦35試合で9ゴール2アシストという成績を残し、マンチェスター・ユナイテッドのチャンピオンズリーグ出場権獲得に大きく貢献した。

インテル・マイアミにはアルゼンチン代表FWリオネル・メッシや元ウルグアイ代表FWルイス・スアレスが所属しており、移籍が実現すれば元レアル・マドリードであるカゼミーロは、かつてしのぎを削った元バルセロナのメッシ、スアレスと共にプレーすることになる。

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