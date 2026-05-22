FWフィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）やMFコール・パーマー（チェルシー）、DFハリー・マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド）といった選手が、FIFAワールドカップ2026に臨むイングランド代表メンバーから外れるという。21日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

現地時間22日に発表されるイングランド代表メンバー。報道によると、フォーデンやパーマー、マグワイア、MFモーガン・ギブス・ホワイト（ノッティンガム・フォレスト）、DFレヴィ・コルウィル（チェルシー）、DFルーク・ショー（マンチェスター・ユナイテッド）、DFフィカヨ・トモリ（ミラン／イタリア）はFIFAワールドカップ2026に臨むメンバーから外れるという。

一方で、攻撃陣ではFWオリー・ワトキンス（アストン・ヴィラ）、FWイヴァン・トニー（アル・アハリ・サウジ／サウジアラビア）、FWノニ・マドゥエケ（アーセナル）が選出される見込みであると報じられている。

また、中盤ではMFエベレチ・エゼ（アーセナル）、MFコビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）、MFジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）が選ばれる可能性が高いとのこと。守備陣ではDFダン・バーン（ニューカッスル）、DFニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）が招集される見通しだ。また、DFジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）はコンディション面の懸念が残っているものの、トーマス・トゥヘル監督は重要な選手と考えており、選出される見通しであるという。

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