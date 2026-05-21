SMAP「セロリ」、Ado「可愛くてごめん」、CHEMISTRY「Baby Don't Cry」…あなたに刺さった“最高のカバーソング”は？

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保がパーソナリティを務める 明日への狼煙（のろし）を上げる“ラジオの中の会社”「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜17:00～20:00）。今回の放送では、会議テーマ「春のカバーソング祭り案件 〜これ最高です〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆オススメのカバーソング「Baby Don't Cry」（CHEMISTRY）

最近リリースされたばかりのカバーソングですが、R＆Bテイストで爽快感のあるアレンジにお2人のハーモニーが重なることで、原曲のイメージは残しつつも、CHEMISTRYらしいカバーになっていると思います（東京都 32歳 男性）

◆オススメのカバーソング「セロリ」（SMAP）

当時は小学生で歌詞の意味はまったく分かりませんでしたが、大好きで、初めて買ったCDだった気がします。彼女と出会ったばかりの頃、好きな曲の話になったときにお互い「セロリ」で意気投合したのもあり、私にとっては思い出の1曲です（東京都 37歳 男性）

◆オススメのカバーソング「I WANT YOU BACK」（Folder）

カバーソングと聞いて、自分のなかでは絶対に外せない1曲です。というのも、初めて聴いたときの衝撃が半端なかったです！ そもそも、マイケル・ジャクソンをカバーできる人が世の中に何人いるのか、しかも、それが日本人であるという事実に頭がパニックでした。

さらに、三浦大知さん（当時はDAICHI名義）のボーカルが「え？ これマイケルじゃないの!?」というくらいの天才的な歌唱力！ ボーイソプラノの貴重な時期の曲なので、まさに奇跡のカバーじゃないかと思います。どんなときに聴いてもテンションが上がります！（東京都 56歳 男性）

◆オススメのカバーソング「可愛くてごめん」（Ado）

2023年に発売された『Adoの歌ってみたアルバム』に収録されていて、パワフルな歌唱が魅力のAdoさんが「こんなかわいい歌声で歌うの!?」と、そのギャップにキュンキュンしちゃいました。ボカロ好きの娘とAdoさんの楽曲を介して話が盛り上がり、ライブも一緒に行ったりして楽しんでいます。いつか、ライブでこの曲を聴いてみたいです（神奈川県 50歳 女性）

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X： @Skyrocket_Co