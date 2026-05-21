JFA（日本サッカー協会）は21日、キリンチャレンジカップ2026のアイスランド代表戦に臨む日本代表のメンバー変更を発表。MF鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）が不参加となり、代わってDF吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー／アメリカ※MLS）を追加招集することを発表した。

同試合は、北中米3カ国で共催されるFIFAワールドカップ2026に向けた壮行試合の位置付けで、同大会に臨む日本代表の26名の選手が参加予定だった。

鎌田が所属するクリスタル・パレスは今月27日、カンファレンスリーグ（EL）決勝でラージョ・バジェカーノと対戦する。同試合から中3日で行われる日本代表とアイスランド代表のゲームに、鎌田は参加しないことが決まった。なお、FIFAワールドカップ2026の日本代表メンバーに選出されている鎌田は6月2日、日本国内にて日本代表に合流予定となっており、チームとともにメキシコへ向かう予定だ。

鎌田の不在に伴い、追加招集されたのは、FIFAワールドカップカタール2022で日本代表のキャプテンを務めた吉田だ。現在37歳の同選手は、所属するロサンゼルス・ギャラクシーで今季公式戦16試合のピッチに立っている。

吉田が日本代表に招集されるのは、FIFAワールドカップカタール2022以来約4年ぶりのこと。JFAからの発表によると、25日付でチームに合流し、31日に開催されるアイスランド代表戦まで帯同予定とのことだ。

FIFAワールドカップ2026に向かう前の日本代表に、かつてのキャプテンが合流することとなったが、日本代表を率いる森保一監督は、今回の招集の狙いを、JFAを通して次のように明かしている。

「吉田麻也選手の日本代表へのこれまでの功績と貢献に敬意を表して、今回招集させていただくことにしました。快諾してくれた吉田選手の日本代表に対する思いのバトンをしっかりと受け取り、ワールドカップに繋げる活動にしたいと思います」