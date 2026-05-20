個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』に出演し、お気に入りの優待銘柄について語ってくれました。今回は、桐谷さんが保有する優待株の中から、6月に権利確定を迎えるおすすめの優待銘柄を紹介します。

◆桐谷さんが厳選！6月の優待銘柄4選

桐谷さん：まずはキュービーネットホールディングス＜6571＞に注目しています。株価は1387円（収録時）です。

ここはヘアカット専門店「QBハウス」を展開している会社で、6カ月以上の継続保有で散髪の利用券がもらえます。私は上場時に20万円以上で買ってしまい、その後1000円近くまで株価が下がったのですが、優待が新設されてちょっと報われました。

3年以上にわたって100株以上を保有していた場合の長期保有優遇もあり、散髪の利用券が2枚もらえます。

次は、長年お勧めしている穴吹興産＜8928＞です。株価は2222円（収録時）で、配当は3.06％あります。ここは3000円相当のカタログギフトがもらえるのですが、香川県高松市の会社なので、うどんの選択肢が非常に豊富です。

特に冷凍うどんは、お湯に2分入れるだけで食べられるので便利ですよ。ただ、冷凍庫が優待品でいっぱいになってしまい、入りきらなくて苦労することもあります。

3つ目は、優待新設のオートサーバー＜5589＞です。株価は2535円（収録時）で、配当は2.6％です。初年度は100株で1万円分のQUOカードでしたが、2026年からは5000円分に変更されます。

ただし、200株を1年以上保有すれば1万5000円分のQUOカードがもらえるようになります。額面が下がったとはいえ、総合利回りは4.58％ありますから、依然として魅力的な銘柄だと言えます。

最後は小林製薬＜4967＞です。株価は5465円（収録時）で配当は1.9％。6月と12月の年2回、5000円相当の自社製品詰め合わせがもらえます。利回り自体は4％に届きませんが、毎年増配していますし、何より2年くらい前に株価がガクンと下がった位置にあります。

私も実は高いところで買って含み損の状態なのですが、優待品をもらいながら株価の回復を気長に待つという作戦で行こうと思っています。自社製品が豊富なので、詰め合わせ内容はとても充実していますよ。

教えてくれたのは……桐谷広人さん

1949年広島県出身。将棋棋士・投資家。日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』に出演し、現金を使わない「株主優待生活」が話題になった。現在はテレビや講演会、雑誌などで幅広く活躍。『日経マネー』（日経BPマーケティング）、『ダイヤモンドZAi（ザイ）』（ダイヤモンド社）で連載中。

※紹介している内容は、2026年1月7日に収録した動画から、一部抜粋して編集したものになります。掲載している内容は、収録時点のものになります。最新の情報及び詳細については、各社のHP等でご確認ください。また、内容に関しては万全を期しておりますが、情報の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではございません。投資の判断は、ご自身の責任で行うようお願いします。

文＝All About 編集部