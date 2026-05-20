「FUELFEST JAPAN 2026 5th」が今年も8月に富士スピードウェイで開催！

世界5か国で開催されている世界最大級のカー・フェス「FUELFEST JAPAN 2026」が今年の夏も日本にやって来る。

【画像】セレブも来場！ワイスピの世界が富士スピードウェイに広がるFUELFESTの様子（写真17点）

FUELFESTは、世界で地震や津波などの災害に襲われた国へ24時間以内に駆け付け支援を行う団体「Reach Out Worldwide」 (ROWW)を支援するためにスタートした。ROWWは、2010年に故ポール・ウォーカーが設立したもので、ポール・ウォーカー自身も、100人以上のメンバーと共に災害が発生した国へ飛行機で飛び、医療支援救助活動を行ってきた団体だ。現在は故ポール・ウォーカーの実弟、コディ・ウォーカーが引き継ぎ、災害支援活動を世界で行っています。FUELFEST JAPANの売上の一部も災害支援団体ROWWへ寄付される。

毎年、映画『ワイルド・スピード』シリーズでお馴染みのハリウッドスター達が米国より来日することで話題を呼んでいる。過去にはハン役のサン・カンや、ローマン役のタイリース・ギブソンが登場。昨年はレティ役のミシェル・ロドリゲスが来日した。

イベントのオープニングでは、『ワイルド・スピード』登場車のレプリカ車両にセレブ達が乗って登場し、映画さながらのシーンを再現。約3万人の来場者が映画の世界に酔いしれることになる。

今年の開催時間は午前10時から午後6時までとなり、午後4時からは、人気のパレードランがスタートする予定だ。2,000台のチューニング・カー展示、200台のスーパーカーの走行枠、100対決/200台の０-200ｍドラッグレース対決、ハリウッドスター達のトークショー、Movieドリフト・エリア、1,000台のパレードランと盛りだくさんのコンテンツが用意されている。夏の思い出に、『ワイルド・スピード』の世界にどっぷり浸ってみてはいかがだろうか。

FUELFEST JAPAN チケット販売内容

・一般入場券 1名/6,600円 (40,000枚)(ファミリーマート店舗にて発券)

・駐車券 1台/2,200円 (7,500台)(ファミリーマート店舗にて発券)

・Show car 1台/22,000円 (一般チケット2枚付き)

・VIPシューカー・エリア 1台/165,000円(VIPラウンジ・チケット2枚付き)

・フォト・チケット 1グループ(最大6名)/220,000円 (限定50グループ)

・ベンダー・プース A枠(6mx9m)/ 220,000円,B枠(3mx3m)/88,000円

FUELFEST JAPAN 開催概要

・日程：2026年8月11日（祭日・山の日）

・内容：日本最大のカー・フェスティバル FUELFEST JAPAN 2026

・会場：富士スピードウェイ（〒410-1307 静岡県駿東郡小山町中日向694）

・時間：10:00～18:00

・公式Webサイト：https://fuelfest.jp