プレミアリーグ第37節が19日に行われ、ボーンマスとマンチェスター・シティが対戦した。

首位に立つアーセナルと2位マンチェスター・シティの勝ち点差は「5」。マンチェスター・シティはこの試合で引き分け以下に終わると、最終節を残してアーセナルの優勝が決まる一戦となった。

試合を動かしたのはホームのボーンマス。39分に左サイドのアドリアン・トリュフェからのマイナスパスを受けたイーライ・ジュニア・クルーピが右足でゴール右へと鮮やかに決めた。ロリアンから今シーズン加入した19歳のクルーピはシーズン13得点目となり、10代選手のプレミアリーグデビューシーズンでの最多得点記録となった。

後半、マンチェスター・シティは交代カードを切りながら、まずは同点を目指すがボーンマスの守備を崩せず。アディショナルタイムの95分にアーリング・ハーランドがようやく1点を返したが、追いつくところまで。1－1の引き分けに終わった。

この結果、1試合を残してアーセナルのプレミアリーグ優勝が決定。アーセナルは2003－04シーズン以来、22年ぶり4度目のプレミアリーグ制覇、フットボールリーグ時代を含めると通算14度目のトップリーグ制覇となった。

また勝ち点1を獲得したボーンマスは、来シーズンのヨーロッパ大会への出場が確定となっている。

【スコア】

ボーンマス 1－1 マンチェスター・シティ

【得点者】

1－0 39分 イーライ・ジュニア・クルーピ（ボーンマス）

1－1 90+5分 アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）

【動画】19歳クルーピの鮮やかなゴールでシティの望み潰える