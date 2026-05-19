江原啓之が愛の喝！ 結婚して子どもがいるのに同性を好きに…悩む相談者に届けた言葉とは？

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。今回の放送では、同性の知人に惹かれ、過去の告白や現在の自分の立場に葛藤する３０代後半・既婚女性からのメッセージに、江原が愛のある一刀両断の言葉をかけました。私は既婚者で7歳と5歳の子どもがいます。数年前から、同性の知人を恋愛対象として見ている自分に気がつきました。同性の方を好きになることは生まれて初めてでした。結婚をしているので、いけないことだと分かっていても、その方のことを考えている自分がいます。ある日その方と食事をした際、好きな気持ちをポロっと言ってしまったことがありました。不快な気持ちにさせてしまい謝罪のメールはしましたが、返信は無く、それから気まずくなって疎遠になり、もうすぐ1年になります。今は2つの気持ちで葛藤しています。1つは、もう一度ちゃんと本人に謝りたいという気持ちです。2つ目は、連絡をするのは自分本位な考えで、ただの自己満足ではないかという気持ちです。ただ、人生は一度きりなので言える距離にいるのなら伝えた方がいい、などの言葉も聞いたりします。夫や子どもがいるなか、自分の心が他人に向いていて、妻として母として失格という認識もあります。お二人のご意見を聞かせてくださると嬉しいです。――この相談に対し、江原は「一言で言うとね、相談者さんは暇なんですよ」と切り出し、子育てに追われる日常の中での心の心理を分析しました。江原： 7歳と5歳の子どもがいたら忙しくて、そんなことを考えている暇も無いと思うんです。だから、そこに逃げ込むことで、何かそれが休憩なのかしら？ でも連絡するのは自分本位って分かっているんですよ。「自分本位な考えで」って。だから、これね、相手からすると連絡もして来ないわけじゃない。返事してこないんでしょ？で、こういう方はね、一言で言うと面倒くさい人なんですよ。例えば、恋愛問題とかじゃなくても、「〇〇とかでごめんなさい」とか言って、こっちは「あ、もういいんですよ。そんな気にしないで」と言っているのに、「本当に大変なことをして、ごめんなさい」とか言う人いません？ 何度も。こっちは「いい」って言っているのに面倒くさい！ とかって思うの（笑）。ね。それで、だんだんこっちがキレそうになってしまうときがあるのね。「『いい』って言ってるだろ！」とかね。――何度も同じ謝罪を繰り返すことの危うさを指摘する江原。相手との関係性をスマートに戻すための、具体的なアドバイスを提案します。江原：いちいち触れなくて良いんじゃないの？ ということってありますよね。さらりとサッパリといこうよ、って。それだったら、今度、何か会うときがあれば、「あ、こんにちは！」とか、明るくして「あれ？ 何にも無かったのかしら？」ってなるほうが良いと思う。「あっけらかん」という言葉があるじゃないですか。「あっけらかん」が良いんですよ。変なところに根に持たない。――最後に、同性を好きになったことや、家庭を持つ身としての心の持ち方について、江原らしい温かいエールで締めくくりました。江原：「同性の知人を恋愛対象として見ている」って別にそんなに悪く無いじゃない。で、結婚していて、子どもさんも居て、実際にそうなっている訳じゃないんだし。同性であっても不倫しているんだったら問題かもしれないけれど、不倫している訳じゃないし。だから、いちいち細かいことぐじゅぐじゅ考えない！5歳と7歳の子を育てていると、いつの間にか、そういうことを子どもに言っていますよ、きっと。「いちいち、いつまでも言わない！！」 それで、良し。めでたし、めでたし。良いじゃないですか。それは。ねぇ。＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子