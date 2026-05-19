KEENの靴といえば、機能性とカジュアルさを兼ね備えたアウトドアサンダルを思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし、今回ご紹介する限定コレクション『Terrain Pack』は、そのイメージを覆すほどに深く、そして美しい世界観を提案します。大地の息吹を感じさせる豊かな質感と、環境への深い配慮が融合したこのコレクションは、あなたの足元を、そして日常を、新たな冒険へと誘うことでしょう。

大地の息吹を足元に！KEEN『Terrain Pack』の魅力

革新的なフットウェアで私たちを魅了し続ける「KEEN（キーン）」から、新たな限定コレクション 『Terrain Pack（テレイン パック）』 が発表されました。

苔、砂、樹皮、土。これらの自然界の要素からインスピレーションを得た色と質感で、KEENの人気定番モデルが生まれ変わりました。このコンセプトを聞いただけで、私はもうワクワクが止まりません！地球と私たちに優しいKEENの哲学が凝縮されたこのコレクション、一体どんな魅力が詰まっているのでしょうか？

KEENが掲げる「天井のないところすべて」とサステナブルなものづくり

まず、KEENというブランドについて少し触れておきましょう。2003年の創業以来、「サンダルは、つま先を守ることができるのだろうか？」という創業者のシンプルな問いから始まったKEENの歴史は、「天井のないところすべて」をアウトドアと定義し、フットウェアの可能性を広げてきました。

彼らが単なる靴のメーカーではないのは、そのものづくりへの姿勢にも表れています。有害化学物質の排除やリサイクル素材の採用、環境に配慮した革のなめし加工（LWG認定レザー）など、「CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ」という哲学を掲げ、常に地球環境負荷の低減を追求しているのです。

このような背景を持つKEENだからこそ、今回の『Terrain Pack』が、単なるファッションアイテムに留まらない、深いメッセージを秘めているように感じられます。

大地の質感で魅せる、ハイブリッドな足元：『Terrain Pack』のこだわり

『Terrain Pack』は、KEENの人気モデル「Jasper Zionic」「Uneek」、そして夏の新定番「Hyperport」の3モデルを、深みのあるブラウンを基調としたアースカラーで再解釈した限定コレクションです。

このコレクションの最大の魅力は、「質感」へのこだわりだと私は感じました。泥でひび割れた大地を思わせるスコッチグレイン箔、生き物の毛並みのようなヘアカウやヘアリースエード、そして自然の織り柄を彷彿とさせるディテール。これらが組み合わさることで、KEENの得意とする「ハイブリッドなデザイン」が、より一層深みを増しています。

KEENのプロダクトマネジメント ディレクター、へイディ・クーパー氏も語るように、「アウトドアパフォーマンスの伝統を活かしながら、素材表現を突き詰めることで、これまでにない意外性とユニークさを生み出せないか」という情熱が、このパックには詰まっているのです。足元に大地の息吹を感じるような、遊び心とクラフト感が融合した一足、これは見逃せません！

注目の3モデルを深掘り！『Terrain Pack』ラインアップ

それでは、『Terrain Pack』のラインアップを見ていきましょう。それぞれのモデルが持つ個性と、今回の限定デザインがどのように融合しているのかを、私の視点でご紹介します。

1. Jasper Zionic（ジャスパー ザイオニック）

KEENのロングセラー「JASPER」のデザインDNAと、トレイルシューズのソールユニットを融合させた「Jasper Zionic」が、アースカラーで登場です。

私が特に注目したのは、「泥でひび割れたプラヤ（干上がった湖の跡）を思わせるスコッチグレイン箔のスプリットスエード」という表現です。写真を見る限り、そのディテールは非常に繊細で、まるで大地のキャンバスを歩いているような感覚を与えてくれるでしょう。さらに、かかとやシュータンにあしらわれたヘアカウのディテールが、温かみと高級感をプラスしています。

街から山まで、どんなシーンにもマッチする汎用性の高さはそのままに、足元に自然のアートをまとうような一足。このデザイン性で23,100円（税込）というのは、KEENのクオリティと環境配慮を考えれば、十分納得のいくコスパだと感じます。

2. Uneek Lea（ユニーク リー）

￥23,100Terrain JavaMen 25-29, 30 cm / Women 22.5-26 cm

KEENのアイコンともいえるオープンエア・スニーカー「UNEEK」が、質感豊かなディテールでアップデートされました。2本のコードと1枚のソールで構成される唯一無二のデザインは、どんな足にもフィットする快適さで知られています。

今回の「Uneek Lea」では、アッパーにヘアカウを、そしてバンジーレースには毛足の長い素材を採用。オリジナルのUNEEKが持つミニマルな美しさに、温かみと野性味が加わり、よりファッションアイテムとしての存在感を増した印象です。個人的には、この毛足の長いバンジーレースが、風に揺れる植物のようでとても魅力的だと感じました。

素足で履いても、ソックスと合わせても、足元に個性をプラスしてくれるこのモデルは、19,800円（税込）という価格で、唯一無二のデザインと快適性を手に入れられることを考えると、非常にお得感があるのではないでしょうか。

3. Hyperport HL（ハイパーポート エイチエル）

￥19,800Terrain Bison / Terrain Roasted PecanAll Gender 23-29, 30 cm

KEENのベストセラー「NEWPORT H2」を軽量化・スポーティにアップデートした「HYPERPORT H2」。その「Hyperport」ラインに、クラフト感を加えた「Hyperport HL」が登場です。

このモデルは、ヘザー調の表情を持つヘアリースエードが特徴で、土の自然な質感をモダンに表現しているとのこと。さらに、半透明のパーツや、織物から着想を得たストレッチ仕様のかかとなど、随所にこだわりが光ります。水陸両用サンダルとしての高い機能性はそのままに、より洗練された印象になりました。

アウトドアシーンはもちろん、都市部でのカジュアルな装いにも溶け込むデザインは、これからの季節に大活躍すること間違いなしです。18,700円（税込）で、この機能性とデザイン、そして環境への配慮が手に入るなら、夏の相棒として申し分ない選択ではないでしょうか。

地球と人にやさしい「CONSCIOUSLY CREATED」の具体例

￥18,700Terrain BisonMen 25-29, 30 cm / Women 22.5-26 cm

ここで改めて、KEENの「地球と人にやさしいツクリカタ」について深掘りさせてください。単なるキャッチフレーズではなく、彼らの取り組みは非常に具体的です。

撥水加工プロセスから、環境や人体への影響が懸念される有機フッ素化合物「PFAS」を一切使用していません。革製品には、環境に配慮したなめし加工を行う国際的な環境認証団体LWG（レザーワーキンググループ）認定のレザーを採用しています。フットベッド（中敷き）には、プロバイオティクス技術を用いた天然由来の防臭加工が施されており、嫌な臭いを化学物質なしで抑えます。メッシュアッパーやつま先の補強材などには、リサイクルP.E.T.（ペットボトル由来の再生ポリエステル）を使用し、資源の有効活用を推進しています。

これらの取り組みは、私たちが製品を選ぶ上で、機能性やデザインだけでなく「地球にとってどうか」という視点を与えてくれます。KEENの製品を身につけることは、単に快適さやファッションを楽しむだけでなく、サステナブルな未来への小さな一歩にもなる。そう考えると、その価値は計り知れません。

購入情報とアドバイス：どこで手に入る？

今回ご紹介したKEENの限定コレクション『Terrain Pack』は、2026年5月19日（火）より順次発売されます。

KEEN 公式オンラインストア

KEEN 直営店（一部店舗を除く）

各取扱店

気になるモデルがあった方は、ぜひ実店舗で試着してみることをお勧めします。KEENのフットウェアは独自のフィット感があるため、実際に足を入れてみるのが一番です。もしお近くに店舗がない場合は、公式オンラインストアで詳細なサイズチャートや、様々な角度からの商品画像をじっくりとチェックしてみてくださいね。

まとめ：足元から自然を感じ、地球と歩む豊かなライフスタイル

KEENの『Terrain Pack』は、ただ美しいだけでなく、大地の力強さや繊細さを足元に感じさせてくれる、まさにアートのようなコレクションです。そして、その裏側には、KEENが一貫して追求するサステナブルなものづくりへの強い意志が息づいています。

この新しいコレクションを身につけて、あなたも「天井のないところすべて」へ繰り出しませんか？自然の美しさを再発見し、地球に優しい選択をする。そんな豊かなライフスタイルを、KEENが足元からサポートしてくれるはずです。

KEENの最新情報は、ぜひ公式SNSでもチェックしてみてください！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。