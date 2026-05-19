三井グループと公益財団法人 三井文庫は、三井グループ350周年記念事業として進めてきた「三井文庫所蔵史料デジタルアーカイブ事業」において、約1万5,000点の歴史資料画像を5月18日よりオンラインで無料公開した。

三井文庫外観

同事業は、2023年度から2027年度までの5カ年計画で進められており、所蔵する近世の三井家記録文書や、近代の三井銀行、旧三井物産、三井鉱山などの会社資料から、研究価値や利用頻度の高い資料を順次デジタル化している。三井文庫として初のオンライン公開であり、日本の企業史、経済史、近現代史を紐解く世界最大級のビジネスアーカイブの構築を目指す。

資料の閲覧は無料で、三井文庫(史料館)のWebサイトから利用申し込みを行うことで、無期限のIDとパスワードが発行される。世界中のどこからでも貴重な史料へアクセス可能。ただし、資料画像をメディアや刊行物などに掲載・転載する場合は、原則として別途事前の申請と掲載料が必要となる。

三井文庫デジタルアーカイブ 検索結果一覧

今回公開する資料画像は、1710年から約160年にわたる事業推移がうかがえる近世三井の総決算帳簿「大元方勘定目録(おおもとかたかんじょうもくろく)」や、当時の相場・天気が克明に記されている「大坂両替店日記録((おおさかりょうがえだなにっきろく)」など多岐にわたる。

そのほか、三井が江戸で所有していた町屋敷の絵図「抱屋敷絵図(かかえやしきえず)」、江戸時代の三井が江戸・京・大坂・松坂に所有していた全所有地のリスト「家有帳(いえありちょう)」、旧三井物産本店の業務日誌、三井の全事業を統括した三井合名会社における理事会の記録なども閲覧できる。