夏に向けた“体づくり”のために…手ぶらもOK！初心者にも優しい24時間営業の「フィットネスジム」とは？

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。5月16日（土）の放送は、フィットネスジム「アーバンフィット24」を紹介しました。

佐原：暖かい日が徐々に増えて、夏に向けて体づくりを本格的に始めようと考えている方もいるのではないでしょうか？ そこで今回は、天候や気温、時間も気にせずトレーニングできるフィットネスジム「アーバンフィット24」を紹介します。

◆初心者も安心のフィットネスジム

「アーバンフィット24」は、24時間年中無休、いつでも気軽に運動を楽しめるフィットネスジムです。トレーニングマシンを並べただけの無機質なジムではなく、ブルックリンスタイルのおしゃれで上質な空間が特徴です。ホスピタリティを大切にしており、スタッフが笑顔で迎えてくれます。

利用者の約8割はジム初体験の方です。初心者でも安心して利用していただけるように、初回利用時は無料のマンツーマントレーニングを実施しています。また、スタッフが常駐している午前11時から午後9時までは、いつでもサポートしてくれます。

オリンピックでも採用された高品質なマシンを揃え、上級者の方も満足できる充実のラインナップで、すべての方が使いやすいサポート体制と環境を整えています。タオルやウエア、シューズなど、レンタル用品も完備しているため、手ぶらで通えます。また、誰でも使える無料の鍵付きロッカーもあるので、荷物があった場合も安心です。さらに、関東は全店、関西は一部の店舗になりますが、最新のプロテインサーバーも設置されています。個室シャワーもあり、運動して帰るまでに必要なものが揃っています。

おしゃれな空間が、働くビジネスパーソンにも人気の「アーバンフィット24」は、大阪で人気を博し、関東での出店も急速に拡大中です。詳しくはWebサイトをご覧ください。

＜番組概要＞

番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS

パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）

放送日時：毎週土曜7:25～7:30

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness