M!LK、大森元貴、LiSA、JI BLUE、DOMOTO…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（5月16日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。5月16日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（5月16日（土）付）を発表しました。初登場！ 先週のゲストパートには、メンバーのSHUNTOさん、LEOさんが登場！ 5月6日にリリースされた結成5周年プロジェクト第1弾シングルの同曲に込めた思いなどを伺いました。先週10位から1ランクアップ↑ 5月1日に配信リリースした楽曲が、2週連続でランクイン。7月には愛知、大阪、東京のCLUB QUATTROを巡るワンマンツアー「OddRe: 1st ONEMAN TOUR "CODA"」が開催されます。初登場！ 5月5日にリリースされた48枚目のシングル。同曲は初週売上15.4万枚でオリコン週間シングルランキングの1位となり、デビューシングルから48作連続でシングル1位を獲得しました。初登場！ 5月27日（水）にCD＆配信リリースされるシングルで、テレビアニメ「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」第4期 第3クールのオープニングテーマです。先週8位から2ランクアップ↑ サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーである、JO1とINIから結成されたユニット・JI BLUEが歌う公式テーマソングが2週連続でランクイン。先週3位から2ランクダウン↓ これで5週連続のランクイン！ 同曲が主題歌となっている劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」は、4月10日の公開から5月6日までの27日間で、観客動員数は740万人を超え、劇場版シリーズ4作連続で興行収入100億円を突破しました。先週2位から2ランクダウン↓ NHK連続テレビ小説「風、薫る」の主題歌が、こちらも5週連続でランクイン。なお、Mrs. GREEN APPLEのシングル「ダンスホール」は、13日発表のオリコン週間ストリーミングランキングで、自身通算4作目となる累積再生数8億回を突破しました。初登場！ 番組ではゲストパートにLiSAさんが登場！ 5月8日に配信リリースされた15周年イヤー第1弾となる同曲に込めた思いなどを伺いました。ランキング圏外から再登場！ こちらは日テレ系の報道番組「news zero」のテーマ曲として書き下ろされた楽曲です。そして、今週の第1位は……？2週連続で第1位！ 4月27日に配信リリースされた楽曲が3週連続でランクイン。M!LKは現在、3月に大阪、4月に愛知でおこなわれた展示会「のぞいてみるく？展」を東京・東急プラザ原宿「ハラカド」MAZEで開催中です（5月31日（日）まで）。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ