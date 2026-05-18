1カ月で780万回再生突破！ アバンギャルディ×中華名菜の「おかっぱコラボ」CMが謎の中毒性がある理由

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けするコラム。今回は、アバンギャルディが出演する日本ハム「中華名菜」の新CM「OKPな中華名菜・回鍋肉」篇が、公開からわずか1カ月でYouTube再生回数780万回を突破した理由に迫ります。日本ハム「中華名菜」の新CM「OKPな中華名菜・回鍋肉」篇。CMに出演しているのは、SNSでの人気にとどまらず、「America's Got Talent（アメリカズ・ゴット・タレント）」への出演で海外でもブレイク中のダンスパフォーマンスグループ・アバンギャルディ。メディアでの露出がそれほど多くないにもかかわらず、なぜこれほどまでに再生されているのでしょうか？ じわじわと話題を集める同CMの裏側に迫ります。動画再生数上昇の鍵は、なんといってもそのシュールすぎる世界観。アバンギャルディのトレードマークである「おかっぱ頭」と「中華名菜」のオリジナルキャラクター（特命広報キャラクター）・中名 華菜（なかな かな）の「おかっぱ頭」がOKPを合言葉に偶然の一致を果たしているのです。CM内ではアバンギャルディが2025年にリリースしたグループ初となるシングル曲「OKP Cipher」に合わせて、彼女たちならではのキレキレなダンスが展開されます。そもそも「中華名菜」は、日本ハムが1994年から販売している、下ごしらえ済みの具とソースがセットになったロングセラーのチルド中華惣菜シリーズです。その「O（おうちで） K（カンタン） P（プロの味）」という商品の魅力を、無表情かつエネルギッシュなパフォーマンスで強烈に表現しています。この中毒性の高いCMはどのように作られたのでしょうか。特別インタビューから、撮影現場での意外な苦労やメンバーの素顔が見えてきます。特筆すべきは、CM内でメンバーが持っているキャベツや白菜が「本物」だったこと。激しく踊る中での苦労をメンバーは次のように語っています。「今回は本物のお野菜を持って撮影しました。思ったよりも白菜とキャベツが重たくて、踊るときにすごい苦労したんですけど、その重みを感じた分、もっともっとこの商品が好きになりましたし、皆さんにもたくさん食べていただきたいと思っています」（sono）「白菜めちゃくちゃ重かったよな。白菜が特にでっかくて、顔よりもでかかったもんな？」（macchan）このインタビュー内で語られたメンバー同士のユニークな分析も面白いところ。メンバーを「中華名菜」のメニューに例えるとどうなるのでしょうか。「macchanは酢豚かな。酢豚は、甘酸っぱい味が特徴だと思うんですけど、macchanも甘いところと酸っぱいところみたいな二面性がすごくあるメンバーだなと思っていて。でも思わず癖になっちゃうような、何回でも見たくなるような表情やダンスが得意なので、macchanは酢豚みたいだなと思います」（sono）「sonoは回鍋肉ですね。一見、パンチが強くて『濃いよ！』って思うような変顔とかをよくするんですけど、回鍋肉も辛さとおいしさとか甘さとかを兼ね備えているような表情もするのかな？ 回鍋肉みたい感じかなと思いました」（macchan）このように、個性あふれるメンバーの素顔が伝わってきます。ただの面白いCMであれば、これほど継続して再生されることはなかったでしょう。多くの人の関心を惹きつけている理由は、CMで連呼される「OKP（O=おうちで、K=カンタン、P=プロの味）」な「中華名菜」という商品があってこそです。「野菜を一つ加えるだけで、プロの味が再現できる」という長年支持されてきた確かな品質があるからこそ、シュールなダンスが見る者に納得感を生み出しているのです。ちなみに、前述した商品のオリキャラ・中名華菜からも「OKPダンス、練習しすぎて筋肉痛だわっ！ でもついつい口ずさんじゃうのよね」と熱いコメントが届いています。中名の公式Xでは動画の見どころを紹介しているので、公開から時間が経った現在、再生数の多さから再びじわじわと話題になっているこのタイミングでぜひ、シュールでクセになる世界観を体験してみてください。

問題！新しいCM中華名菜 回鍋肉「OKPな中華名菜」篇の見どころはどこでしょう？去年に引き続き、今年もその答えがわからない人のために、あたし自らが解説してあげちゃうわ〜💗



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まず冒頭！OKPって文字がでてきた瞬間、「おうちで カンタン… pic.twitter.com/8KPsaQMuLY

— 中名 華菜【中華名菜®特命広報】 (@chukameisai) April 23, 2026