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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は今季、開幕から先発ローテーションとして試合を重ねているが、なかなか期待に応える投球を見せられていない。徐々に本来の力を発揮しつつある中で、克服すべき課題が指摘された。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が言及した。

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佐々木はスプリングトレーニングを通じて思うようにストライクが取れず、登板ごとに試合を作れない状態だった。マウンド上での自信も欠いているように見え、開幕前の時点では、ドジャースが信頼を示しながらも、いずれ降格が避けられないのではないかという見方もあった。

その中で佐々木はワインドアップをやや小さくし、無駄な動きを減らす工夫を凝らした。その結果、制球が安定する場面が見られるようになった。

佐々木にとって、直球で安定してストライクを取れるかどうかは重要だ。直球をストライクに投げ切ることができなければ、得意のスプリットに相手打者が対応しやすくなってしまう。

調子が上向きつつある佐々木についてエスピナル氏は「彼が直球を安定してストライクゾーンに投げ込む能力を見出せたなら、多少ヒットを許したとしても、カウントで追い込まれる事態を防げるだろう。すると、彼に残される課題は、球威の向上だ」と言及した。

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