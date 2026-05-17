明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第17節が17日に行われ、V・ファーレン長崎と名古屋グランパスが対戦した。

最下位からの脱出を目指す長崎が、首位名古屋グランパスと勝ち点で並ぶ神戸を迎えての一戦。序盤からお互いにゴールの雰囲気が漂う迫力のある攻撃を繰り広げるなか、試合の均衡が破れたのは21分、長崎がセットプレー守備のカウンターで先制する。チアゴ・サンタナとマテウス・ジェズスがフィジカルの強さを生かして一気にゴール前まで運ぶと、最後はM・ジェズスがペナルティエリア右から折り返すと、ゴール前まで走り込んでいた山口蛍が合わせて押し込んだ。かつて6シーズンに渡り神戸でプレーした山口は古巣相手にゴールセレブレーションを行わなかった。

しかし、神戸は27分に試合を振り出しに戻す。カエターノのロングフィードに抜け出したジエゴのクロスは中央の味方に繋がらず。それでも、ファーで回収した飯野七聖がクロスを上げ直すと、武藤嘉紀が頭で合わせてゴール左下へ流し込んだ。

さらに32分、神戸が逆転に成功する。ロングスローの流れから武藤がヘディングシュートを放つと、これはクロスバーに直撃したが、こぼれ球をマテウス・トゥーレルが押し込んだ。

45分に長崎が追いつく。左コーナーキックに合わせたのはエドゥアルド。ペナルティエリア中央から見事なハーフボレーシュートを叩き込み、試合は2－2で折り返す。

後半も一進一退の攻防が続いたが、お互いに試合を決める1点は奪えず。後半アディショナルタイム3分には神戸の小松蓮にビッグチャンスが訪れたがヘディングシュートは枠の上に外れ、試合はPK戦に突入する。

PK戦では長崎の守護神・後藤雅明が最初の2人と5人目を止める活躍を披露。神戸のGK前川黛也も2本目を止めたが、長崎が3－2でPK戦を制した。

次節は23日に行われ、長崎は敵地で京都サンガF.C.と、神戸は敵地でアビスパ福岡と対戦する。

【スコア】

V・ファーレン長崎 2－2（PK戦：3－2） ヴィッセル神戸

【得点者】

1－0 21分 山口蛍（長崎）

1－1 27分 武藤嘉紀（神戸）

1－2 32分 マテウス・トゥーレル（神戸）

2－2 45分 エドゥアルド

【ゴール動画】長崎vs神戸