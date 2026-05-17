AFCチャンピオンズリーグ2決勝が16日に行われ、アル・ナスル（サウジアラビア）とガンバ大阪が対戦。1－0でG大阪が勝利して、大会初優勝を果たした。

前身のAFCカップを引き継ぐ形で、2024－25シーズンから新設されたACL2。G大阪はグループリーグを6戦全勝で通過すると、決勝トーナメントでは浦項スティーラース（韓国）、ラーチャブリー（タイ）、バンコク・ユナイテッド（タイ）を撃破し、決勝へと駒を進めた。

サウジアラビアのリヤドでの決勝となり、“完全アウェー”で行われた試合で、G大阪は荒木琉偉、三浦弦太、岸本武流、中谷進之介、初瀬亮、鈴木徳真、山下諒也、美藤倫、食野亮太郎、イッサム・ジェバリ、デニス・ヒュメットがスタメンに並んだ。一方のアル・ナスルはクリスティアーノ・ロナウド、ジョアン・フェリックス、サディオ・マネという強力な攻撃陣が先発となった。

試合が動いたのは30分、自陣からジェバリがピッチ中央をドリブルで前進。左サイドの食野に展開し、落としを鈴木、ジェバリとつなぐと、ペナルティエリア内中央への縦パスがヒュメットに通り、右足でゴール右隅へと流し込み、貴重な先制点を獲得した。

後半、アル・ナスルはキングスレイ・コマンなどを投入し、同点を目指すが、G大阪は体を張った守備で最後まで耐え切り、失点を許さずに1－0で勝利を収めた。

G大阪は2度のJ1、2度のJリーグカップ、4度の天皇杯、そして1度のAFCチャンピオンズリーグ（現ACLE）に続き、10個目の主要タイトル獲得となった。試合後には表彰式も実施、大会MVPにジェバリが輝き、チームとしてもフェアプレー賞を受賞している。また、G大阪は2026－27シーズンのACLEプレーオフ出場権を獲得した。

【スコア】

アル・ナスル 0－1 ガンバ大阪

【得点者】

30分 0－1 デニス・ヒュメット（G大阪）

【動画】ガンバ大阪、歓喜の瞬間