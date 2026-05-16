バルセロナに所属するポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキが16日、自身の公式インスタグラムを通じて、今シーズン限りでの同クラブ退団を発表した。

現在37歳のレヴァンドフスキは、2022年夏にバイエルンからバルセロナに完全移籍で加入した。初年度からラ・リーガ得点王に輝くと、在籍した4シーズンで公式戦191試合に出場し、119ゴール24アシストを記録。3度のリーグ制覇など、合計7つのタイトル獲得に貢献している。

バルセロナの背番号9は、契約満了を持って今シーズン限りでの退団が決定。レヴァンドフスキは自身のインスタグラムを通じ、以下のように言葉を綴っている。

「挑戦と努力に満ちた4年間を経て、前に進む時が来た。自分の使命を達成し、ここを去りたいと思う。4シーズンで3度のラ・リーガ優勝。ファンから受けた愛情は決して忘れないだろう。カタルーニャは私の故郷だ。この素晴らしい4年間で出会ったすべての人に感謝したい」

「キャリアの中で信じられないような経験を与えてくれたラポルタ会長には、特別な感謝の気持ちがある。バルサは本来あるべき場所に戻ってくることができたと思う。ビスカ・エル・バルサ。ビスカ・カタルーニャ」

バルセロナの今シーズンは残り2試合。17日に行われるラ・リーガ第37節ベティス戦が本拠地『カンプ・ノウ』でのホーム最終戦となり、23日のバレンシア戦が今季の最終戦となる。





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