由比ガ浜 DINETTE

由比ガ浜海岸のほど近く、閑静な住宅街の一角にある「由比ガ浜 DINETTE（ゆいがはまディネット）」。開放的なテラス席が目を引く、おしゃれなカフェです。

以前から前を通るたびに気になっていたお店に、さっそくお邪魔してきましたので、その様子をレポートします！

長年の夢を叶え、カフェをオープン

もともと店主は、「いつかこのタイミングで、鎌倉でカフェをやろう」と思い描いていたそうです。

そして、都内から鎌倉へ移り住み、5年間の準備期間を経て、料理学校に通ったり、プロの料理人のもとで修業を重ねたりしながら、腕を磨いてきたといいます。実は現在も料理学校に通いながら、学び続けているのだとか。

実はこの場所は、以前はイタリア人が営むピザ店として営業していましたが、閉店することに。

そして、ご縁とタイミングが重なり、お店の内装や設備をほぼそのまま引き継ぐ形で、現在の店主が2026年2月に新たなカフェとしてオープンしました。

ランチだけでなく、昼飲みにもぴったり

ランチでは日替わりのプレートメニューを提供。その日によってお肉やお魚など、内容が変わるそうです。

ただし、店主ひとりで営業しているため、フードロスを出さないよう数量限定にしているとのこと。日によっては早い時間に完売してしまうこともあるそうですよ。

また、イタリア産を中心としたワインなど、アルコールメニューも充実。お酒に合わせたサラダやおつまみも用意されていて、鎌倉らしく昼飲みを楽しみたい方にも嬉しいラインナップです。

野菜は、レンバイを中心とした鎌倉野菜も使用しているそう。

もともとはパンとお菓子をメインにしたメニューを検討していたそうですが、本格的なピザ窯を引き継いだことや、お客さんからの要望もあり、最近ではピザの提供もスタートしたのだとか。

カフェでありながら、本格的なイタリアンピザが味わえるとは期待が高まります！

さっそく、本格ピザを実食！

残念ながら、この日はプレートメニューが完売していたため、「悪魔のピザ」とアイスコーヒーを注文しました。

注文を受けてから丁寧に焼き上げるため、少し時間はかかりますが、その間は店内の素敵なテーブルや椅子を眺めたり、外の景色をぼんやり楽しんだりしながら、ゆったりと過ごしていました。

大通り沿いではなく、閑静な住宅街の中にあるため、人通りも比較的少なく、穏やかな時間が流れているのも魅力です。

しばらく待っていると、焼きたてのピザが到着！

見た目以上にしっかりとしたボリュームで、イタリア産の小麦と全粒粉を使用した生地に、イタリア製チーズ、生ハム、自家製トマトソースがたっぷりのっています。

ちなみに、自家製トマトソースは、イタリアントマトだけだと酸味が強くなるため、国産ミニトマトを加えて甘みをプラスしているそうです。

全粒粉入りの生地は、厚みがありながらも、ふっくら＆もっちり食感。香ばしさもあり、食べ応えは十分です。そこにトマトソースとチーズがしっかり絡み、満足感たっぷり！

想像以上に本格的なピザに、大満足のランチとなりました。

まとめ

「由比ガ浜 DINETTE」は、コーヒーやワインを楽しみながら、ゆったり食事ができるカフェ。海までのお散歩ついでにもぴったりのお店です。

鎌倉中心地とはまた違った、ゆっくりと時間が流れる空間で過ごすカフェタイムはまさに至福。

テラス席はワンちゃん連れも可能とのことなので、お散歩の途中にも気軽に立ち寄れます。気候の良い季節には、テラス利用もおすすめですよ。

ぜひ、訪れてみてくださいね。

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最寄り駅 JR横須賀線, 鎌倉駅, 鎌倉駅, 江ノ島電鉄線, 由比ヶ浜駅, 和田塚駅
住所 〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜3-5-5
駅徒歩 江ノ電和田塚駅から徒歩3分、JR・江ノ電鎌倉駅から徒歩14分
営業日 火曜日、 水曜日、 金曜日、 土曜日、 日曜日
営業時間 11:00～18:00（予約の場合は20:00まで）
営業時間詳細 L.O.：17:30（予約の場合はL.O.19:00）
定休日 月曜日、 木曜日、 不定休
定休日詳細 詳細は店舗Instagramでご確認ください。
予約 ネット予約、 電話予約
電話番号 0467‐73‐7787
支払い方法 現金、 クレジットカード、 電子マネー、 QRコード決済
手数料 無し
席数 24席
個室 無し
貸切 貸切可能
喫煙可否 全席禁煙
駐車場 無し
設備・サービス オシャレな空間、 落ち着いた空間
コース内容 無し
ドリンクメニュー ソフトドリンク、 ビール、 ワイン
利用シーン ランチ、 デート、 家族、 子ども、 友人、 お一人様
アクセス 一軒家レストラン、 ホテルレストラン
サービス テイクアウト
お子様連れ 可能
開業年月日 2026年2月1日