由比ガ浜海岸のほど近く、閑静な住宅街の一角にある「由比ガ浜 DINETTE（ゆいがはまディネット）」。開放的なテラス席が目を引く、おしゃれなカフェです。

以前から前を通るたびに気になっていたお店に、さっそくお邪魔してきましたので、その様子をレポートします！

長年の夢を叶え、カフェをオープン

もともと店主は、「いつかこのタイミングで、鎌倉でカフェをやろう」と思い描いていたそうです。

そして、都内から鎌倉へ移り住み、5年間の準備期間を経て、料理学校に通ったり、プロの料理人のもとで修業を重ねたりしながら、腕を磨いてきたといいます。実は現在も料理学校に通いながら、学び続けているのだとか。

実はこの場所は、以前はイタリア人が営むピザ店として営業していましたが、閉店することに。

そして、ご縁とタイミングが重なり、お店の内装や設備をほぼそのまま引き継ぐ形で、現在の店主が2026年2月に新たなカフェとしてオープンしました。

ランチだけでなく、昼飲みにもぴったり

ランチでは日替わりのプレートメニューを提供。その日によってお肉やお魚など、内容が変わるそうです。

ただし、店主ひとりで営業しているため、フードロスを出さないよう数量限定にしているとのこと。日によっては早い時間に完売してしまうこともあるそうですよ。

また、イタリア産を中心としたワインなど、アルコールメニューも充実。お酒に合わせたサラダやおつまみも用意されていて、鎌倉らしく昼飲みを楽しみたい方にも嬉しいラインナップです。

野菜は、レンバイを中心とした鎌倉野菜も使用しているそう。

もともとはパンとお菓子をメインにしたメニューを検討していたそうですが、本格的なピザ窯を引き継いだことや、お客さんからの要望もあり、最近ではピザの提供もスタートしたのだとか。

カフェでありながら、本格的なイタリアンピザが味わえるとは期待が高まります！

さっそく、本格ピザを実食！

残念ながら、この日はプレートメニューが完売していたため、「悪魔のピザ」とアイスコーヒーを注文しました。

注文を受けてから丁寧に焼き上げるため、少し時間はかかりますが、その間は店内の素敵なテーブルや椅子を眺めたり、外の景色をぼんやり楽しんだりしながら、ゆったりと過ごしていました。

大通り沿いではなく、閑静な住宅街の中にあるため、人通りも比較的少なく、穏やかな時間が流れているのも魅力です。

しばらく待っていると、焼きたてのピザが到着！

見た目以上にしっかりとしたボリュームで、イタリア産の小麦と全粒粉を使用した生地に、イタリア製チーズ、生ハム、自家製トマトソースがたっぷりのっています。

ちなみに、自家製トマトソースは、イタリアントマトだけだと酸味が強くなるため、国産ミニトマトを加えて甘みをプラスしているそうです。

全粒粉入りの生地は、厚みがありながらも、ふっくら＆もっちり食感。香ばしさもあり、食べ応えは十分です。そこにトマトソースとチーズがしっかり絡み、満足感たっぷり！

想像以上に本格的なピザに、大満足のランチとなりました。

まとめ

「由比ガ浜 DINETTE」は、コーヒーやワインを楽しみながら、ゆったり食事ができるカフェ。海までのお散歩ついでにもぴったりのお店です。

鎌倉中心地とはまた違った、ゆっくりと時間が流れる空間で過ごすカフェタイムはまさに至福。

テラス席はワンちゃん連れも可能とのことなので、お散歩の途中にも気軽に立ち寄れます。気候の良い季節には、テラス利用もおすすめですよ。

ぜひ、訪れてみてくださいね。

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