由比ガ浜海岸のほど近く、閑静な住宅街の一角にある「由比ガ浜 DINETTE（ゆいがはまディネット）」。開放的なテラス席が目を引く、おしゃれなカフェです。
以前から前を通るたびに気になっていたお店に、さっそくお邪魔してきましたので、その様子をレポートします！
長年の夢を叶え、カフェをオープン
もともと店主は、「いつかこのタイミングで、鎌倉でカフェをやろう」と思い描いていたそうです。
そして、都内から鎌倉へ移り住み、5年間の準備期間を経て、料理学校に通ったり、プロの料理人のもとで修業を重ねたりしながら、腕を磨いてきたといいます。実は現在も料理学校に通いながら、学び続けているのだとか。
実はこの場所は、以前はイタリア人が営むピザ店として営業していましたが、閉店することに。
そして、ご縁とタイミングが重なり、お店の内装や設備をほぼそのまま引き継ぐ形で、現在の店主が2026年2月に新たなカフェとしてオープンしました。
ランチだけでなく、昼飲みにもぴったり
ランチでは日替わりのプレートメニューを提供。その日によってお肉やお魚など、内容が変わるそうです。
ただし、店主ひとりで営業しているため、フードロスを出さないよう数量限定にしているとのこと。日によっては早い時間に完売してしまうこともあるそうですよ。
また、イタリア産を中心としたワインなど、アルコールメニューも充実。お酒に合わせたサラダやおつまみも用意されていて、鎌倉らしく昼飲みを楽しみたい方にも嬉しいラインナップです。
野菜は、レンバイを中心とした鎌倉野菜も使用しているそう。
もともとはパンとお菓子をメインにしたメニューを検討していたそうですが、本格的なピザ窯を引き継いだことや、お客さんからの要望もあり、最近ではピザの提供もスタートしたのだとか。
カフェでありながら、本格的なイタリアンピザが味わえるとは期待が高まります！
さっそく、本格ピザを実食！
残念ながら、この日はプレートメニューが完売していたため、「悪魔のピザ」とアイスコーヒーを注文しました。
注文を受けてから丁寧に焼き上げるため、少し時間はかかりますが、その間は店内の素敵なテーブルや椅子を眺めたり、外の景色をぼんやり楽しんだりしながら、ゆったりと過ごしていました。
大通り沿いではなく、閑静な住宅街の中にあるため、人通りも比較的少なく、穏やかな時間が流れているのも魅力です。
しばらく待っていると、焼きたてのピザが到着！
見た目以上にしっかりとしたボリュームで、イタリア産の小麦と全粒粉を使用した生地に、イタリア製チーズ、生ハム、自家製トマトソースがたっぷりのっています。
ちなみに、自家製トマトソースは、イタリアントマトだけだと酸味が強くなるため、国産ミニトマトを加えて甘みをプラスしているそうです。
全粒粉入りの生地は、厚みがありながらも、ふっくら＆もっちり食感。香ばしさもあり、食べ応えは十分です。そこにトマトソースとチーズがしっかり絡み、満足感たっぷり！
想像以上に本格的なピザに、大満足のランチとなりました。
まとめ
「由比ガ浜 DINETTE」は、コーヒーやワインを楽しみながら、ゆったり食事ができるカフェ。海までのお散歩ついでにもぴったりのお店です。
鎌倉中心地とはまた違った、ゆっくりと時間が流れる空間で過ごすカフェタイムはまさに至福。
テラス席はワンちゃん連れも可能とのことなので、お散歩の途中にも気軽に立ち寄れます。気候の良い季節には、テラス利用もおすすめですよ。
ぜひ、訪れてみてくださいね。
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|最寄り駅
|JR横須賀線, 鎌倉駅, 鎌倉駅, 江ノ島電鉄線, 由比ヶ浜駅, 和田塚駅
|住所
|〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜3-5-5
|駅徒歩
|江ノ電和田塚駅から徒歩3分、JR・江ノ電鎌倉駅から徒歩14分
|営業日
|火曜日、 水曜日、 金曜日、 土曜日、 日曜日
|営業時間
|11:00～18:00（予約の場合は20:00まで）
|営業時間詳細
|L.O.：17:30（予約の場合はL.O.19:00）
|定休日
|月曜日、 木曜日、 不定休
|定休日詳細
|詳細は店舗Instagramでご確認ください。
|予約
|ネット予約、 電話予約
|電話番号
|0467‐73‐7787
|支払い方法
|現金、 クレジットカード、 電子マネー、 QRコード決済
|手数料
|無し
|席数
|24席
|個室
|無し
|貸切
|貸切可能
|喫煙可否
|全席禁煙
|駐車場
|無し
|設備・サービス
|オシャレな空間、 落ち着いた空間
|コース内容
|無し
|ドリンクメニュー
|ソフトドリンク、 ビール、 ワイン
|利用シーン
|ランチ、 デート、 家族、 子ども、 友人、 お一人様
|アクセス
|一軒家レストラン、 ホテルレストラン
|サービス
|テイクアウト
|お子様連れ
|可能
|開業年月日
|2026年2月1日