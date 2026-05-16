阪神、佐藤輝明＆大山悠輔の活躍で3点リード

阪神は1回裏に佐藤輝明の2点適時打、4回裏には大山悠輔のタイムリーで3点を先制。広島打線は阪神投手陣に抑えられ、6回終了時点で0点に封じられている。阪神が優位に試合を進めている。

【スタメン】

阪神: 1(中)髙寺　望夢 2(二)中野　拓夢 3(右)森下　翔太 4(三)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(左)福島　圭音 7(捕)坂本　誠志郎 8(遊)小幡　竜平 9(投)村上　頌樹

広島: 1(中)大盛　穂 2(右)野間　峻祥 3(遊)小園　海斗 4(三)坂倉　将吾 5(一)Ｅ・モンテロ 6(捕)持丸　泰輝 7(左)田村　俊介 8(二)勝田　成 9(投)森下　暢仁

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 40 25 15 0 .625 -
2 阪神 39 22 16 1 .579 2
3 巨人 39 21 18 0 .538 3
4 DeNA 39 19 18 2 .514 4
5 広島 36 13 21 2 .382 9
6 中日 39 13 25 1 .342 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 39 23 16 0 .590 -
2 西武 41 23 17 1 .575 0
3 ソフトバンク 38 19 19 0 .500 3
4 日本ハム 42 20 22 0 .476 4
5 楽天 39 17 21 1 .447 5
6 ロッテ 39 16 23 0 .410 7