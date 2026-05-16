阪神、佐藤輝明＆大山悠輔の活躍で3点リード
阪神は1回裏に佐藤輝明の2点適時打、4回裏には大山悠輔のタイムリーで3点を先制。広島打線は阪神投手陣に抑えられ、6回終了時点で0点に封じられている。阪神が優位に試合を進めている。
【スタメン】
阪神: 1(中)髙寺 望夢 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(左)福島 圭音 7(捕)坂本 誠志郎 8(遊)小幡 竜平 9(投)村上 頌樹
広島: 1(中)大盛 穂 2(右)野間 峻祥 3(遊)小園 海斗 4(三)坂倉 将吾 5(一)Ｅ・モンテロ 6(捕)持丸 泰輝 7(左)田村 俊介 8(二)勝田 成 9(投)森下 暢仁
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|40
|25
|15
|0
|.625
|-
|2
|阪神
|39
|22
|16
|1
|.579
|2
|3
|巨人
|39
|21
|18
|0
|.538
|3
|4
|DeNA
|39
|19
|18
|2
|.514
|4
|5
|広島
|36
|13
|21
|2
|.382
|9
|6
|中日
|39
|13
|25
|1
|.342
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|39
|23
|16
|0
|.590
|-
|2
|西武
|41
|23
|17
|1
|.575
|0
|3
|ソフトバンク
|38
|19
|19
|0
|.500
|3
|4
|日本ハム
|42
|20
|22
|0
|.476
|4
|5
|楽天
|39
|17
|21
|1
|.447
|5
|6
|ロッテ
|39
|16
|23
|0
|.410
|7