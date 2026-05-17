巨人 vs ＤｅＮＡの試合開始前情報
- 対戦カード：巨人 vs ＤｅＮＡ
- 開催球場：東京ドーム
- 過去の対戦成績：過去5試合: ＤｅＮＡ1勝-巨人4勝（5/16 ＤｅＮＡ3-4巨人 (巨人)、5/15 ＤｅＮＡ0-2巨人 (巨人)、4/26 巨人4-1ＤｅＮＡ (巨人)、4/25 巨人7-2ＤｅＮＡ (巨人)、4/24 巨人1-2ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)）
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|41
|25
|16
|0
|.610
|-
|2
|阪神
|40
|23
|16
|1
|.590
|1
|3
|巨人
|40
|22
|18
|0
|.550
|2
|4
|DeNA
|40
|19
|19
|2
|.500
|4
|5
|広島
|37
|13
|22
|2
|.371
|9
|6
|中日
|40
|14
|25
|1
|.359
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|40
|23
|17
|0
|.575
|-
|2
|西武
|42
|23
|18
|1
|.561
|0
|3
|日本ハム
|43
|21
|22
|0
|.488
|3
|4
|ソフトバンク
|39
|19
|20
|0
|.487
|3
|5
|楽天
|40
|18
|21
|1
|.462
|4
|6
|ロッテ
|40
|17
|23
|0
|.425
|6