巨人 vs ＤｅＮＡの試合開始前情報

  • 対戦カード：巨人 vs ＤｅＮＡ
  • 開催球場：東京ドーム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ＤｅＮＡ1勝-巨人4勝（5/16 ＤｅＮＡ3-4巨人 (巨人)、5/15 ＤｅＮＡ0-2巨人 (巨人)、4/26 巨人4-1ＤｅＮＡ (巨人)、4/25 巨人7-2ＤｅＮＡ (巨人)、4/24 巨人1-2ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 41 25 16 0 .610 -
2 阪神 40 23 16 1 .590 1
3 巨人 40 22 18 0 .550 2
4 DeNA 40 19 19 2 .500 4
5 広島 37 13 22 2 .371 9
6 中日 40 14 25 1 .359 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 40 23 17 0 .575 -
2 西武 42 23 18 1 .561 0
3 日本ハム 43 21 22 0 .488 3
4 ソフトバンク 39 19 20 0 .487 3
5 楽天 40 18 21 1 .462 4
6 ロッテ 40 17 23 0 .425 6