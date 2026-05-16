楽天、中盤の猛攻で逆転しリード

ソフトバンクは2回と3回に1点ずつ先制したが、5回裏に楽天が村林のホームランなどで一挙3点を奪い逆転。6回終了時点で楽天が3-2と1点リード。浅村、黒川も打点を挙げている。

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