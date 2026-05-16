Presiaは5月13日、「男性の恋愛経験についての意識調査」の結果を発表した。調査は2026年5月、20～30代の婚活・恋活中の女性170名を対象にインターネットで行われた。

経験ゼロ男性は結婚相手の対象になる?

「交際経験ゼロの男性は結婚相手の対象になりますか?」と尋ねたところ、回答者の78.8%(134名)が「結婚対象になる」と回答した。

「交際経験ゼロ」の男性に対する第一印象については、「どちらとも言えない」が最も多く57.1%(97名)、「やや印象が悪い」は23.5%(40名)、「印象がとても悪い」は3.5%(6名)で、「やや印象が良い」は14.7%(25名)、「印象がとても良い」は1.2%(2名)となった。

浮気リスクを考慮した場合、どちらを選ぶ?

20～30代の婚活・恋活中の女性170名を対象に、「どちらも35歳・年収500万円・容姿は同等」としたうえで、「浮気のリスクを考えた場合、どちらの男性と結婚したいか」を尋ねた。

設問では、「A:交際経験ゼロで、女友達も少ない男性」と、「B:交際経験が豊富で、女友達も多い男性」の二択を提示。その結果、「A」を選択した人は86.5%、「B」は13.5%という結果となった。

回答した女性170名のうち、147名(86.5%)が「経験ゼロ＋女友達少ない男性」を選択した。差分は73ポイントとなり、浮気リスクの観点では「交際経験が少なく、女友達も少ない男性」が結婚相手として支持されている。

自由記述では、選択理由として「過去の恋愛で女性慣れしていない男性のほうが浮気しにくいと感じる」「女友達が多い男性は結婚後の交友関係に不安を覚える」「真面目で誠実な印象がある」などの回答が見られた。

他にも、「ネット情報を鵜呑みにした"完璧なプラン"を作ってきました。少しでも予定が狂うとパニックになり、私の顔も見ずにスマホのスケジュールを必死に確認。一生懸命なのは伝わるけれど、一緒に楽しむ余裕がなさすぎて疲れました」(女性20代後半)、「無理に格好つけず誠実に接したことで私も安心できて、自然と交際がスタートしました。経験の有無よりも、相手を大切にする姿勢が大事だと実感しました」(女性30代前半)といった声が寄せられた。

交際経験ゼロ男性、浮気リスクの条件なしでも多数派に

浮気リスクの条件を含まない別の二択調査も行われた。

設問では、「どちらも35歳・年収500万円・容姿は同等」としたうえで、「A:これまでの交際経験がゼロの男性」と、「B:これまでに10名以上の女性と交際してきた男性」のどちらと結婚したいかを尋ねた。

その結果、「A」を選択した人は58.8%(100名)、「B」は41.2%(70名)となり、交際経験ゼロの男性を選ぶ回答が多数派となった。

経験10名以上の男性が選ばれなかった主な理由として、自由記述では「過去の女性遍歴が多い男性は信用しにくい」「結婚後に過去の女性と比較されることが懸念される」「真面目さや誠実さを優先したい」などの回答が確認された。

経験ゼロ男性に対する懸念点

「経験ゼロ男性に対する最大の懸念点」を1つ選んでもらったところ、「リードできなさそう」が22.9%(39名)で最多となった。

「地雷の可能性がある」16.5%(28名)、「気遣いができなさそう」15.9%(27名)、「会話が弾まなさそう」15.3%(26名)、「思い込みが強そう」10.6%(18名)、「スキンシップが不安」8.2%(14名)、「自己肯定感が低そう」と「結婚後に浮気しそう」がともに3.5%(6名)、「清潔感が心配」が2.9%(5名)、「周囲に紹介しにくい」0.6%(1名)と続いた。

「スキンシップが不安」を挙げた回答は8.2%(14名)、「結婚後に浮気しそう」は3.5%(6名)にとどまり、経験不足に対する懸念は、性的な領域よりも「日常のリード力」「対人スキル」に集中する傾向が確認された。

回答者からは、「経験が少ない男性は理想や彼女像がかなりしっかりしているので、自分の理想をとことん押し付けられました。下着まで自分の好みのものを選んできた時にはびっくりでした」(女性30代後半)、「29歳で久しぶりに付き合った彼氏とのデートが、1円単位で割り勘でした。一般論でケチすぎないか?と複雑な気持ちに」(女性30代前半)、「ネットの恋愛テクニックをそのまま試している感じが出ていて不自然。車道側を歩くのもドアを開けるのも、すべてぎこちなくて、こちらが恥ずかしかった」(女性20代後半)といった声も寄せられた。

経験ゼロ男性を結婚対象として考える場合の最低条件

「経験ゼロ男性を結婚対象として考える場合の、絶対に譲れない最低条件」を1つ選んでもらったところ、「安定した収入・経済力」が20.6%(35名)で最多となった。

「素直・謙虚で学ぶ姿勢がある」が19.4%(33名)、「清潔感がある」が15.9%(27名)、「コミュニケーション能力」12.9%(22名)、「趣味や価値観が合う」11.8%(20名)、「家族関係・人柄が良好」10.0%(17名)、「容姿・スタイル」4.1%(7名)、「何があっても結婚対象にならない」2.9%(5名)、「安定した職業」2.4%(4名)と続いた。

1位「安定した収入・経済力」(20.6%)と2位「素直・謙虚で学ぶ姿勢」(19.4%)の合計は40.0%(68名)となり、回答者の約4割が経済的安定と人柄を最低条件として挙げている。

自分の交際経験人数と受容度の関係

回答者自身の交際経験(これまで真剣にお付き合いした彼氏の人数)と「経験ゼロ男性は結婚対象になるか」をクロス集計したところ、自身の交際経験が多くなるほど経験ゼロ男性を結婚対象としない傾向が確認された。

「経験ゼロは結婚対象になる」と回答した割合は、交際経験0人では100.0%、1～2人では90.0%、3～4人では79.0%、5人以上では51.9%となった。

交際経験5人以上の女性では、「結婚対象にならない」と回答した割合が48.1%(13名)となり、1～2人の女性の10.0%と比較して38.1ポイント高い結果となった。

また、二択調査でも同様の傾向が見られ、交際経験5人以上の女性では55.6%(15名)が「10名以上と交際してきた男性」を選択している。

年代別に「経験ゼロは結婚対象にならない」と回答した割合を見ると、20代前半は21.7%、20代後半は14.0%、30代前半は17.5%、30代後半は35.0%となった。30代後半は他年代と比較して拒否率が高い結果となり、20代後半の14.0%と比較すると21.0ポイント高く、約2.5倍の差が確認された。

許容年齢の境界線

「経験ゼロ男性は何歳までなら結婚対象になるか」尋ねたところ、「25歳まで」が32.9%(56名)で最多となった。

続いて、「30歳まで」が28.8%(49名)、「35歳まで」が11.8%(20名)、「40歳まで」が3.5%(6名)、「年齢を問わず気にならない」が14.7%(25名)、「年齢に関係なく対象外」が8.2%(14名)となった。

「30歳まで」の累計は61.8%(105名)となり、回答者の約6割が30歳までを許容範囲としている。一方で、「年齢を問わず気にならない」と回答した割合は14.7%(25名)だった。