ドラ1・ドラ2を「よくぞ出した」…新天地で輝く現役ドラフト移籍選手たち

現役ドラフトが、球界に新たな活力を生んでいる。出場機会に恵まれない選手に新天地でのチャンスを与える制度として始まった現役ドラフト。特に近年目立つのが、ドラフト上位でプロ入りした選手たちの移籍だ。ドラフト1位、2位で入団した選手は、球団にとっても期待値が高く、簡単には手放しにくい存在である。それでも、選手の将来やチーム事情を考え、「よくぞ出した」と言える決断があったからこそ、新天地でのブレークが生まれている。今季も、現役ドラフトを機に存在感を高めている選手がいる。ここでは、球界活性化の象徴とも言えるドラ1・ドラ2移籍組に焦点を当てる。（※成績は5月15日時点）

平沢大河（2015年ドラフト1位）

[caption id="attachment_262200" align="alignnone" width="1200"] 西武の平沢大河【写真：産経新聞社】[/caption]

【2024年現役ドラフト】

千葉ロッテマリーンズ▶▶埼玉西武ライオンズ

【今季成績】26試合、打率.337（92打数31安打）、2本塁打、11打点、OPS.890（出塁率.390＋長打率.500）

現役ドラフト移籍組の中でも、今季最も大きなインパクトを残している一人が、ロッテから西武へ移籍した平沢大河だ。

仙台育英高から2015年ドラフト1位でロッテに入団。高校時代から強打の内野手として注目され、将来の主力候補として大きな期待を背負った。しかし、プロ入り後はなかなかレギュラー定着には至らず、外野にも挑戦するなど、模索の時間が続いた。

その平沢が、西武で一気に存在感を高めている。

5月15日時点で26試合に出場し、打率.337、2本塁打、11打点、OPS.890。規定打席には届いていないものの、打率だけを見れば“隠れ首位打者”と呼びたくなる成績だ。出塁率.390、長打率.500という内容も申し分なく、単に安打を重ねているだけでなく、打席の質そのものが高い。

特に光るのが、ボール球への対応だ。ボールゾーンスイング率は18％と低く、無理に追いかけず、自分の打てる球を待てている。さらに、内外野を守れるユーティリティ性も大きい。チーム事情に応じて複数ポジションをこなせる選手は、長いシーズンで重宝される。西武が上位へ躍進する中で、平沢は攻守両面で欠かせない存在になりつつある。

ドラフト1位で入団した選手を現役ドラフトに出すのは、ロッテにとって簡単な決断ではなかったはずだ。それでも環境を変えたことで、平沢の才能が再び輝き始めた。まさに現役ドラフトの意義を示す成功例と言える。

井上広大（2019年ドラフト2位）

[caption id="attachment_262200" align="alignnone" width="1200"] ロッテの井上広大【写真：産経新聞社】[/caption]

【2025年現役ドラフト】

阪神タイガース▶▶千葉ロッテマリーンズ

【今季成績】8試合、打率.118（17打数2安打）、2本塁打、5打点、OPS.582（出塁率.111+長打率.471）

阪神からロッテへ移籍した井上広大も、数字以上にロマンを感じさせる存在だ。

履正社高では強打の外野手として注目され、2019年ドラフト2位で阪神に入団。高校通算本塁打の実績や恵まれた体格から、将来の大砲候補として期待を集めた。しかし、阪神では外野の競争が激しく、一軍で継続的な出場機会をつかみきれなかった。

新天地ロッテでの今季成績は、5月15日時点で8試合に出場し、打率.118、2本塁打、5打点、OPS.582。打率や出塁率を見ると粗さは残るが、17打数2安打の2本がいずれも本塁打という点は、井上の魅力を端的に表している。

つまり、ここまでの安打はすべて本塁打。極端ではあるが、これこそ長距離砲候補らしいインパクトでもある。

打球の質にも見どころがある。NPB公認アプリ『NPB+』によると、最高打球速度は179.1キロを記録し、最高飛距離140.5メートルは今季の佐藤輝明を上回る数値だ。まだ確実性には課題を残すものの、捉えた時の破壊力は一軍でも十分に通用する。

ロッテにとっては、将来の中軸候補を手に入れた形だ。阪神がドラフト2位の大砲候補を現役ドラフトに出したことには驚きもあったが、井上にとっては大きな転機になり得る。あとは、長打力を継続的な結果に変えられるか。現役ドラフトが秘める“未完の大器再生”の可能性を感じさせる一人だ。

佐藤直樹（2019年ドラフト1位）

[caption id="attachment_262200" align="alignnone" width="1200"] 楽天の佐藤直樹【写真：産経新聞社】[/caption]

【2025年現役ドラフト】

福岡ソフトバンクホークス▶▶東北楽天ゴールデンイーグルス

【今季成績】14試合、打率.318（44打数14安打）、3本塁打、5打点、OPS.970（出塁率.333＋長打率.636）

ソフトバンクから楽天へ移籍した佐藤直樹も、現役ドラフトをきっかけに評価を高めている。

2019年ドラフト1位でソフトバンクに入団した外野手。俊足、強肩、身体能力の高さを武器に、将来のレギュラー候補として期待された。しかし、選手層の厚いソフトバンクでは一軍定着までの壁が高く、思うように出場機会を得られなかった。

その佐藤が、新天地の楽天で強烈なアピールを続けている。

5月15日時点で14試合に出場し、打率.318、3本塁打、5打点、OPS.970。出場試合数はまだ多くないが、限られたチャンスで結果を残している。長打率.636という数字からもわかるように、単打だけでなく、強い打球で長打を生み出せている点が大きい。

さらに注目すべきは、ハードヒット率61.3％（※NPB公認アプリ『NPB+』参照）という打球の強さだ。これは一時的な好調だけでは片付けられない、打球内容の良さを示している。以前から身体能力の高さは評価されてきたが、楽天移籍後はそのポテンシャルが打撃成績にも反映され始めている。

ドラフト1位で獲得した選手を現役ドラフトに出すことは、ソフトバンクにとっても難しい判断だったはずだ。しかし、厚い選手層の中で埋もれるより、新天地で出場機会を得る方が選手にとっても球界にとってもプラスになる。

佐藤の躍動は、まさに現役ドラフトが生み出した好循環の象徴だ。

上茶谷大河（2018年ドラフト1位）

[caption id="attachment_260524" align="aligncenter" width="1200"] 福岡ソフトバンクホークスの上茶谷大河【写真：産経新聞社】[/caption]

【2024年現役ドラフト】

横浜DeNAベイスターズ▶▶福岡ソフトバンクホークス

【今季成績】11試合（14回2/3）、3勝0敗、4ホールド、14奪三振、防御率1.84

投手では、DeNAからソフトバンクへ移籍した上茶谷大河が存在感を放っている。

東洋大から2018年ドラフト1位でDeNAに入団。1年目から先発として7勝を挙げるなど、即戦力右腕として期待に応えた時期もあった。しかし、その後は先発ローテーションに定着しきれず、リリーフも含めて起用法を模索するシーズンが続いた。

現役ドラフトでソフトバンクへ移籍した今季は、中継ぎとして新たな役割を担っている。

5月15日時点で11試合に登板し、14回2/3を投げて3勝0敗、4ホールド、防御率1.84。リリーフながらすでに3勝を挙げており、勝ちパターン周辺でチームに貢献している。奪三振も14を数え、短いイニングでしっかり打者を抑え込む投球ができている。

ソフトバンクは毎年のように優勝を求められるチームであり、ブルペンの厚みはシーズンを左右する重要な要素だ。その中で上茶谷は、先発経験を持つリリーフとして貴重な存在になっている。回またぎにも対応できる柔軟性があれば、さらに起用価値は高まるだろう。

DeNAにとっても、ドラフト1位右腕を現役ドラフトに出すのは勇気のいる判断だったはずだ。それでも、上茶谷は移籍先で新たな役割を見つけ、再び輝きを取り戻しつつある。

現役ドラフトは、球団にとっても選手にとっても簡単な制度ではない。

特にドラフト1位、2位で獲得した選手を出すことには、少なからず覚悟がいる。期待して指名し、育成してきた選手だからこそ、簡単に見切りをつけられる存在ではないからだ。

しかし、出場機会に恵まれないまま時間だけが過ぎていくよりも、環境を変えることで才能が花開くケースは確かにある。平沢大河、井上広大、佐藤直樹、上茶谷大河。彼らの活躍は、現役ドラフトが単なる人員整理ではなく、選手の可能性を広げる制度であることを示している。

もちろん、すべての移籍が成功するわけではない。それでも、埋もれかけていたドラフト上位選手が新天地でチャンスをつかみ、チームの戦力になっていく流れは、球界全体にとって大きなプラスだ。

「よくぞ出した」と言える球団の決断があり、「よくぞ獲った」と言える移籍先の眼力がある。そして何より、選手自身がそのチャンスをものにしている。

現役ドラフトは、確実に球界を動かしている。ドラ1・ドラ2の看板を背負った選手たちが新天地で輝く姿は、この制度の価値をさらに高めていくはずだ。

【了】