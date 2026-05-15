ヤクルト、2点リードで後半戦へ
ヤクルトが1回、2回、5回にそれぞれ1点ずつ先制。6回裏に中日が1点を返したが、3-1でヤクルトが2点リード。D・サンタナが本塁打含む3安打2打点と活躍。中日・板山も本塁打で応戦。
【スタメン】
中日: 1(中)大島 洋平 2(二)田中 幹也 3(遊)村松 開人 4(左)細川 成也 5(一)Ｊ・ボスラー 6(三)高橋 周平 7(右)板山 祐太郎 8(捕)木下 拓哉 9(投)柳 裕也
ヤクルト: 1(右)丸山 和郁 2(左)Ｄ・サンタナ 3(遊)長岡 秀樹 4(二)内山 壮真 5(三)武岡 龍世 6(一)Ｊ・オスナ 7(捕)古賀 優大 8(投)高梨 裕稔 9(中)岩田 幸宏
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|39
|24
|15
|0
|.615
|-
|2
|阪神
|38
|22
|15
|1
|.595
|1
|3
|DeNA
|38
|19
|17
|2
|.528
|3
|4
|巨人
|38
|20
|18
|0
|.526
|3
|5
|広島
|35
|12
|21
|2
|.364
|9
|6
|中日
|38
|13
|24
|1
|.351
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|38
|23
|15
|0
|.605
|-
|2
|西武
|40
|22
|17
|1
|.564
|1
|3
|ソフトバンク
|37
|19
|18
|0
|.514
|3
|4
|日本ハム
|41
|20
|21
|0
|.488
|4
|5
|楽天
|38
|16
|21
|1
|.432
|6
|6
|ロッテ
|38
|15
|23
|0
|.395
|8