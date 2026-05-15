ヤクルト、2点リードで後半戦へ

ヤクルトが1回、2回、5回にそれぞれ1点ずつ先制。6回裏に中日が1点を返したが、3-1でヤクルトが2点リード。D・サンタナが本塁打含む3安打2打点と活躍。中日・板山も本塁打で応戦。

【スタメン】

中日: 1(中)大島　洋平 2(二)田中　幹也 3(遊)村松　開人 4(左)細川　成也 5(一)Ｊ・ボスラー 6(三)高橋　周平 7(右)板山　祐太郎 8(捕)木下　拓哉 9(投)柳　裕也

ヤクルト: 1(右)丸山　和郁 2(左)Ｄ・サンタナ 3(遊)長岡　秀樹 4(二)内山　壮真 5(三)武岡　龍世 6(一)Ｊ・オスナ 7(捕)古賀　優大 8(投)高梨　裕稔 9(中)岩田　幸宏

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 39 24 15 0 .615 -
2 阪神 38 22 15 1 .595 1
3 DeNA 38 19 17 2 .528 3
4 巨人 38 20 18 0 .526 3
5 広島 35 12 21 2 .364 9
6 中日 38 13 24 1 .351 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 38 23 15 0 .605 -
2 西武 40 22 17 1 .564 1
3 ソフトバンク 37 19 18 0 .514 3
4 日本ハム 41 20 21 0 .488 4
5 楽天 38 16 21 1 .432 6
6 ロッテ 38 15 23 0 .395 8