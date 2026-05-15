巨人がＤｅＮＡに完封勝利

先発投手：巨人は井上温大が8回0失点の好投（3安打9奪三振）、ＤｅＮＡの平良拳太郎は5回2失点で敗戦投手 得点経過： 5回裏：巨人が2点を追加 注目選手：巨人のＴ・キャベッジが1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 39 24 15 0 .615 -
2 阪神 38 22 15 1 .595 1
3 DeNA 38 19 17 2 .528 3
4 巨人 38 20 18 0 .526 3
5 広島 35 12 21 2 .364 9
6 中日 38 13 24 1 .351 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 38 23 15 0 .605 -
2 西武 40 22 17 1 .564 1
3 ソフトバンク 37 19 18 0 .514 3
4 日本ハム 41 20 21 0 .488 4
5 楽天 38 16 21 1 .432 6
6 ロッテ 38 15 23 0 .395 8