今日の運勢 5月16日（土） 12星座占いランキング第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年5月16日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）5月16日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？エネルギーに満ちた1日になりそうです。やりたいと思っていたことがあれば、すぐにでも行動に移しましょう。積極的に動いていくことで、良い展開がやってきそうですよ。自分らしさを意識していくことで運気が上がっていく日です。まわりの人たちの言葉や意見に惑わされないでください。あなたがどう感じるか、どう考えるかを大切にすると良いでしょう。広い価値観で考えると良い日です。なにか迷うことがあれば、いろんな人たちの考えを聞いて、取り入れてみましょう。新しい発見があなたをより良い状況に導いてくれるかもしれません。ロマンチックな気分があなたの運気を上げるでしょう。好きな人がいる方は、その人との時間を大切にしましょう。また、ロマンス映画を観たり、恋愛小説を読んだりすると良いでしょう。集中力が高まる日です。やるべきことがあれば、すぐに取り掛かりましょう。勉強をしたり、趣味に時間をつかったりすることで、あなたの技術が向上していきそうですよ。あなたの本当の望みはなんですか？心から求めることは何でしょうか？今日は、あなたの心からの願いを叶えるために、ご自身がどうなっていきたいかを明確にしていくと良いでしょう。幼い頃から好きだったものに触れたり、あなたが懐かしいと感じることをしてみたりすることで、運気がアップするでしょう。心の中で安心できる場所をみつけるイメージをしてみましょう。将来のことについて考えると良い日です。理想の自分をイメージしてみてください。そして、その自分になるためには今日から何をしていくべきなのかを明確にしていきましょう。贅沢に過ごしましょう。日頃からがんばっているあなたには、ご褒美が必要です。好きなものを食べて、欲しいものを買って、優雅な気持ちで過ごすことで、良い展開があるでしょう。ヨガや瞑想をすると良い日です。ゆったりとした時間の中で、あなた自身と向き合う時間をつくることで、心身共にリラックスができて、思考もクリアになっていくことでしょう。ワークライフバランスを意識しましょう。最近のあなたは頑張りすぎてはいませんか？無理をしすぎるのは良くありません。プライベートも充実させていくことで、良い流れがやってくるでしょう。異性からの人気が高まる日です。出会いを求めている方は、お洒落をしてお出かけをしてみると良いでしょう。出会いを求めていない方は、気をつけておく必要がありそうです。おめでとうございます。これをみてくださっているあなたの人生は、祝福されています。あなたが与えられた力をつかって、あなた自身が意図することを実現しましょう。あなたは、先駆者であり、賢人であり、聖職者であり、魔法使いです。あなたは、夢を現実にできる優れた人なのです。スピリチュアルな力をすべて呼び起こし、威厳とともに行動へと移してください。愛をもって、あなた自身の意図することをしっかりと現実へと変化させましょう。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/